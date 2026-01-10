ETV Bharat / state

पुलिसिया कार्रवाई से अफीम तस्करों ने बदला ठिकाना, सुदूरवर्ती जंगलों में शुरू की अफीम की खेती!

लातेहार में अफीम तस्करों ने ठिकाना बदलकर सुदूरवर्ती जंगलों में खेती करना शुरू कर दिया है.

POLICE ACTION ON OPIUM CULTIVATION
अफीम की खेती को नष्ट करते पुलिस पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 10, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
लातेहार: पिछले वर्ष लातेहार पुलिस द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाई किया. इससे अफीम तस्करों को बड़ा नुकसान हुआ.

पुलिस की कार्रवाई की वजह से अफीम तस्करों ने इस बार खेती के पुराने इलाके को छोड़ नए इलाके में प्रयोग के तौर पर अफीम की खेती की शुरुआत की है. लेकिन लगातार पुलिसिया कार्रवाई से नया इलाका भी तस्करों के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा है. पुलिस ने पिछले तीन-चार दिनों में अलग-अलग अभियान चलाकर मनिका थाना क्षेत्र में पहली बार हो रहे लगभग 5 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया है.

जानकारी देते लातेहार एसपी (ईटीवी भारत)

गत साल 800 एकड़ अफीम खेती किया गया था नष्ट

दरअसल, लातेहार का बरियातू, हेरहंज और बालूमाथ का इलाका अफीम तस्करों के लिए सबसे सेफ जोन हुआ करता था. लेकिन चंदवा थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी अफीम की खेती की सूचना मिलती थी. जहां पिछले वर्ष पुलिस द्वारा विध्वंसक कार्रवाई की गई थी. जिला के अलग-अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 800 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को पिछले वर्ष नष्ट किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम तस्करों की लगभग कमर टूट गई थी.

वहीं दूसरी ओर लातेहार पुलिस द्वारा इस वर्ष अफीम की खेती आरंभ होने से पहले ही उन इलाकों प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाकर अफीम की खेती से बचने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया. इसका नतीजा यह हुआ कि जिन इलाकों में कभी अफीम तस्करों को अफीम की खेती करने में सहयोग मिलता था. उन इलाकों में इस बार ग्रामीणों ने अफीम की खेती करने से साफ इनकार कर दिया. मजबूरी में अफीम तस्करों को अफीम की खेती के लिए नया इलाका ढूंढना पड़ा.

Police action on opium cultivation
पुलिस द्वारा अफीम की खेतों पर ड्राइव करते हुए (ईटीवी भारत)

मनिका थाना क्षेत्र के पलामू से सटे जंगली इलाकों में आरंभ किया प्रयोग

अफीम तस्करों ने पहली बार मनिका थाना क्षेत्र में अफीम की खेती का प्रयोग किया. तस्करों ने मनिका थाना क्षेत्र के उन सुदूरवर्ती इलाकों के जंगली क्षेत्र को अफीम की खेती के लिए चुना जो पलामू और लातेहार के बॉर्डर पर है. घना जंगल और लोगों की पहुंच से दूर वाले इलाकों में प्रयोग के तौर पर इस बार अफीम की खेती की गई. हालांकि अफीम तस्करों की यह तरकीब भी काम नहीं आई.

पुलिस को तस्करों की इस तरकीब का भी भनक मिल गई. पुलिस द्वारा पिछले तीन दिनों के अंतराल में मनिका थाना क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान लगभग 5 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया. मनिका थाना क्षेत्र में पहली बार अफीम की खेती होने की खबर के बाद पुलिस प्रशासन पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है. जिससे अफीम तस्करों का यह प्रयोग भी इस वर्ष नुकसान का सौदा साबित हो गया.

जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों को भी किया गया है अलर्ट

इस मामले को लेकर लातेहार एसपी कुमार गौरव के द्वारा अफीम की खेती आरंभ होने से पूर्व ही संबंधित इलाकों में प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाकर लोगों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक किया गया. पुलिस द्वारा इलाके में लोगों को बताया गया कि अफीम की खेती आने वाले पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी. जो लोग अफीम की खेती से किसी भी प्रकार से जुड़ेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस सबके अलावा पुलिस प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों तथा पंचायत स्तर में तैनात सरकारी कर्मियों को भी जागरुक किया. साथ ही यह बताया गया कि यदि उनके इलाके में किसी प्रकार के अगर अवैध खेती हो रही हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुसलि ने बताया कि सूचना नहीं देने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है.

अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार हो रही है कार्रवाई

इस पूरे मामले को लेकर लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि लातेहार जिले में इस वर्ष काफी कम मात्रा में अफीम की खेती हुई है. इसके बावजूद पुलिस हर इलाके में नजर बनाए हुए हैं और अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है. उन्होंने कहा कि लातेहार जिले में अफीम की खेती को पूरी तरह समाप्त करना पुलिस का पहला लक्ष्य है.

