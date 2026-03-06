ETV Bharat / state

विधानसभा में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पारित, डोटासरा बोले- हमारी सरकार आते ही बिल खत्म कर देंगे

विधानसभा में पक्ष- विपक्ष के तर्क बीच डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पारित. चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा हमारी सरकार आते ही बिल खत्म करेंगे.

Rajasthan Assembly
डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पारित (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 8:20 PM IST

7 Min Read


जयपुर: राजस्थान विधानसभा में पक्ष- विपक्ष के तर्क के बीच भजनलाल सरकार “विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक, 2026” (डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल) बहुमत के साथ पारित कराने कामयाब रही. इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की जबरन बिक्री को रोकना और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है. इस विधेयक के पारित होने से पहले पक्ष- विपक्ष के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को जमकर निशाने पर लिया. डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया कि गुजरात से आई पर्ची के आधार पर लाया गया डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2028 में कांग्रेस सरकार आई तो खत्म कर देंगे. वहीं, सरकार ने साफ किया इस विधेयक में गुजरात मॉडल नही है.

क्या है राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल?: सरकार द्वारा विधानसभा में लाया गया डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल- 2026 उन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित कानून है जिन्हें सरकार “विक्षुब्ध क्षेत्र” घोषित करेगी. इस विधेयक के लागू होने के बाद ऐसे क्षेत्रों में जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण पर विशेष नियंत्रण रखा जाएगा. विधेयक के अनुसार राज्य सरकार किसी भी ऐसे इलाके को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है, जहां सांप्रदायिक तनाव, दंगे या कानून-व्यवस्था की स्थिति अस्थिर होने की आशंका हो. ऐसे क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति, जैसे जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति का हस्तांतरण बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के संपत्ति का सौदा करता है तो ऐसा लेन-देन अवैध और शून्य माना जाएगा.

सुनिए क्या बोले डोटसरा और जोगाराम पटेल (Video- Rajasthan Assembly)

अनुमति लेना अनिवार्य, किरायेदारों को भी मिलेगी सुरक्षा: विधेयक के तहत संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी यह जांच करेगा कि संपत्ति का लेन-देन स्वेच्छा से किया जा रहा है या फिर किसी प्रकार के दबाव, धमकी या धोखाधड़ी के कारण. नियमों के तहत किरायेदारों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है. इसके तहत मकान मालिक किरायेदार को मनमाने तरीके से बेदखल नहीं कर सकेगा और उसे विधिक प्रक्रिया का पालन करना होगा.

उल्लंघन करने पर सजा के क्या प्रावधान?: विधेयक के अनुसार यदि किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जमीन या मकान की बिक्री, खरीद या हस्तांतरण करता है, तो ऐसा लेन-देन अवैध और शून्य माना जाएगा. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यदि कोई व्यक्ति अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन में झूठी जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. ऐसी स्थिति में अनुमति निरस्त की जा सकती है और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना या अन्य दंड लगाया जा सकता है.

1
डोटसरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो बिल खत्म कर देंगे (1)

विधेयक के अनुसार यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का हस्तांतरण दबाव, धमकी या धोखाधड़ी के माध्यम से कराया गया है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसमें सौदे को रद्द करने के साथ-साथ दोषियों पर सजा का प्रावधान भी किया गया है. बिल में यह भी प्रावधान है कि विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति के लेन-देन की निगरानी सक्षम प्राधिकारी करेगा और सभी मामलों की जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी. यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून बनता है तो विक्षुब्ध क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गुजरात से आई पर्ची बिल लाया गया: राजस्थान विधानसभा में राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल-2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ऐसे कानून ला रही है और बहुसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है. डोटासरा ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार की नजर जमीन-जायदाद पर है और संपत्ति के खरीद-फरोख्त जैसे संवैधानिक अधिकारों पर नियंत्रण करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि शांत क्षेत्रों को अशांत बनाने की साजिश के तहत यह बिल लाया गया है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि गुजरात से पर्ची दिल्ली होते हुए यह बिल राजस्थान लाया गया है और सरकार प्रदेश में अनावश्यक तनाव पैदा करना चाहती है.

2028 में कांग्रेस आई तो बिल खत्म करेंगे: डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि कौन-सा क्षेत्र डिस्टर्ब्ड घोषित किया जाएगा और किस समुदाय को इसके जरिए इंगित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कानून बनाते समय सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन इस बिल में ऐसा नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिल की धारा-5 में ऐसे प्रावधान हैं जिससे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे और लोगों को न्याय के लिए कोर्ट तक जाने में भी मुश्किलें आएंगी. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में गंगा-जमुनी तहजीब की परंपरा रही है और इस तरह के कानून उस पर दाग लगाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. डोटासरा ने कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को खत्म कर देंगे.

जबरन संपत्ति खरीद-फरोख्त को रोकना: संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विधयेक को लेकर कहा कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन संपत्ति खरीद-फरोख्त को रोकना, सामाजिक संतुलन बनाए रखना और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है. दंगों या तनाव की स्थिति में कई बार लोग डर या दबाव में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है. पटेल ने कहा कि सदन में आज राजनीतिक मजबूरियां उबर की आई जो इतिहास में पहली बार हैं. कट पेस्ट के उद्बोधन सदन में हुए. इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की भी बात आई, क्या इस विधेयक में जाति पंत समुदाय धर्म का जिक्र हुआ है क्या ? दंगा होने पर ही कानून लाया जाता है.

गुजरात का कोई मॉडल नहीं: जोगाराम पटेल ने कहा कि इस विधेयक का उल्लेख किसी भी राज्य में उसका नहीं किया गया है. सभी संप्रदाय सभी पूजा पद्धतियां हमारे लिए समान है. यह बहुत संख्या अल्पसंख्यक धर्म जाति संप्रदाय पथ कहीं भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ना गुजरात के हालात का, ना गुजरात के कानून का, ना गुजरात की व्यवस्था की, ना गुजरात के मॉडल की बात की गई है. हम एक संदेश देना चाहते हैं कि गंगा-जमुनी तहजीब को मानते हैं. सामाजिक न्याय सुरक्षा संवैधानिक संतुलन का प्रतिक कानून है. पटेल ने कहा कि तथ्य रिपोर्टर और प्रशासनिक आधार पर ऐसा किया जाना जरूरी है. अत्यधिक सतर्कता की शक्ति देगा, सामाजिक विघटन को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकेगा.

TAGGED:

RAJASTHAN ASSEMBLY
विधानसभा बजट सत्र
गोविंद सिंह डोटासरा
DISTURBED AREAS BILL 2026
DISTURBED AREAS BILL PASSED

