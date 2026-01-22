ETV Bharat / state

डिस्टर्ब एरिया बिल पर रार: विरोध में उतरी कांग्रेस, कहा- राजस्थान को गुजरात मॉडल की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे

राजस्थान विधानसभा ( Etv Bharat )

जयपुर: भजनलाल सरकार द्वारा लाए जा रहे 'डिस्टर्ब एरिया बिल 2026' को लेकर राजनीतिक व सामाजिक विरोध तेज हो गया है. इस बिल पर राज्य की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस, सिविल सोसाइटी और मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने इसे 'संविधान विरोधी' व 'समाज विरोधी' बताते हुए चेतावनी दी है कि वह राजस्थान को 'गुजरात मॉडल' की प्रयोगशाला नहीं बनने देगी. कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है और आवश्यकता पड़ने पर पार्टी इस मामले को अदालत में ले जाएगी. उन्होंने सवाल उठाया कि अशांत क्षेत्र का पैमाना क्या होगा और इसका निर्धारण कौन करेगा. उन्होंने गुजरात के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि 2002 के बाद अहमदाबाद के कुछ इलाकों को अशांत घोषित किया गया था, जिससे वहां के निवासियों को रोजगार व पलायन में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं. कागजी ने जोर देकर कहा कि संपत्ति खरीदना-बेचना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और यह बिल उसका हनन करता है. पढें:Disturbed Areas Bill : कांग्रेस का आरोप- सरकार दंगा कराना चाहती है, जवाब- पलायन रोकने के लिए जरूरी है बिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बिल पर पहले ही आपत्ति जताते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध बताया था. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बिल की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह भाजपा की 'फूट डालो और राज करो' की मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों व जनाक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवादास्पद मुद्दे उछाल रही है. जूली ने चेतावनी दी कि कांग्रेस विधानसभा सत्र के भीतर और बाहर, सड़कों तक इस बिल का पुरजोर विरोध करेगी.