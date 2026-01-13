ETV Bharat / state

हरचोका रेतघाट की रॉयल्टी में गड़बड़ी, जांच में 20 लाख से ज्यादा रकम बकाया, सरपंच ने जमा किए 14 लाख

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के ग्राम हरचोका रेतघाट से संबंधित रॉयल्टी प्रकरण में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच समिति की रिपोर्ट में रेत रॉयल्टी का 20 लाख 54 हजार रुपए बकाया होने की पुष्टि हुई है. नोटिस और जांच के बाद सरपंच ने 14 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, जबकि शेष राशि तीन माह में जमा करने का शपथ पत्र दिया है.





राजस्व विभाग की बड़ी पहल

सरकारी राजस्व की एक-एक राशि पंचायत खाते में पहुंचाने की ठोस पहल की. मवई नदी स्थित ग्राम हरचोका के खसरा नंबर 336, रकबा 5.00 हेक्टेयर के क्षेत्र को वर्ष 2017 के संशोधित आदेश के तहत रेतघाट के रूप में स्वीकृत किया गया था.जांच समिति ने परीक्षण के बाद अनुशंसा की है कि कुल 20 लाख 54 हजार 200 रुपए की रेत रॉयल्टी राशि जमा कराने के लिए विधिवत कार्रवाई की जाए. प्रशासनिक सक्रियता का सकारात्मक परिणाम सामने आया और ग्राम पंचायत हरचोका के तत्कालीन सरपंच लाल साय ने 14 लाख रुपये भारतीय स्टेट बैंक शाखा जनकपुर के माध्यम से जमा करा दिए.