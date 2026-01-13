ETV Bharat / state

हरचोका रेतघाट की रॉयल्टी में गड़बड़ी, जांच में 20 लाख से ज्यादा रकम बकाया, सरपंच ने जमा किए 14 लाख

हरचोका रेतघाट की रॉयल्टी सरपंच ने 8 साल बाद जमा की है. सरपंच ने 20 लाख से ज्यादा की रॉयल्टी नहीं जमा की थी.

Disturbance in royalty
हरचोका रेतघाट की रॉयल्टी में गड़बड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले के ग्राम हरचोका रेतघाट से संबंधित रॉयल्टी प्रकरण में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच समिति की रिपोर्ट में रेत रॉयल्टी का 20 लाख 54 हजार रुपए बकाया होने की पुष्टि हुई है. नोटिस और जांच के बाद सरपंच ने 14 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, जबकि शेष राशि तीन माह में जमा करने का शपथ पत्र दिया है.


राजस्व विभाग की बड़ी पहल

सरकारी राजस्व की एक-एक राशि पंचायत खाते में पहुंचाने की ठोस पहल की. मवई नदी स्थित ग्राम हरचोका के खसरा नंबर 336, रकबा 5.00 हेक्टेयर के क्षेत्र को वर्ष 2017 के संशोधित आदेश के तहत रेतघाट के रूप में स्वीकृत किया गया था.जांच समिति ने परीक्षण के बाद अनुशंसा की है कि कुल 20 लाख 54 हजार 200 रुपए की रेत रॉयल्टी राशि जमा कराने के लिए विधिवत कार्रवाई की जाए. प्रशासनिक सक्रियता का सकारात्मक परिणाम सामने आया और ग्राम पंचायत हरचोका के तत्कालीन सरपंच लाल साय ने 14 लाख रुपये भारतीय स्टेट बैंक शाखा जनकपुर के माध्यम से जमा करा दिए.

Former sarpanch deposited money
जांच में 20 लाख से ज्यादा रकम बकाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


तीन महीने में शेष राशि जमा करने का शपथ पत्र
इसके साथ ही शेष 6 लाख 54 हजार 200 रुपए तीन माह के भीतर जमा करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है. कलेक्टर (खनिज शाखा), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर तथा संयुक्त जांच समिति के सामूहिक प्रयासों से इस प्रकरण में न केवल रॉयल्टी राशि की वसूली का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि सरकारी राजस्व की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता भी स्पष्ट हुई है.

बड़ी राशि जमा होने से ग्राम पंचायत हरचोका की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. स्थानीय विकास कार्यों को भी गति मिलेगी. यह मामला अब विवाद और संदेह के दायरे से बाहर निकलकर समाधान और पारदर्शिता के मॉडल के रूप में उभर रहा है.

TAGGED:

ROYALTY OF HARCHOKA SAND GHAT
FORMER SARPANCH DEPOSITED MONEY
हरचोका रेतघाट
रॉयल्टी में गड़बड़ी
DISTURBANCE IN ROYALTY

संपादक की पसंद

