प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में उपद्रव, तोड़फोड़, 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर
प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने दफ्तर के अंदर घुसकर भारी तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से बदसलूकी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:32 AM IST
प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय के बाहर चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक रूप ले बैठा. टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने दफ्तर के अंदर घुसकर भारी तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से बदसलूकी की.
इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइंस थाना पुलिस ने करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है. यह कार्रवाई शिक्षा निदेशालय के केयरटेकर मो. सैफी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर की गई है.
बैरिकेडिंग तोड़ परिसर में घुसी भीड़
मामला 27 अक्टूबर की दोपहर का है. करीब तीन बजे शिक्षा निदेशालय के पूर्वी गेट के सामने 150 से 200 लोग सड़क जाम करके अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे. आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की आड़ लेकर कुछ अराजक तत्व आगे बढ़े और मौके पर लगी पुलिस बैरिकेडिंग को जबरन गिराते हुए निदेशालय परिसर में घुस गए.
दफ्तरों में तांडव, गाड़ियां तोड़ीं
परिसर में दाखिल होते ही उपद्रवियों ने कई कमरों और अनुभागों में रखे सरकारी फर्नीचर को तोड़ना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, परिसर में खड़ी अधिकारियों और कर्मचारियों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया. वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई और सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप करा दिया गया. लगभग आधे घंटे तक पूरे दफ्तर में अफरा-तफरी और डर का माहौल बना रहा.
कर्मचारियों में दहशत, पुलिस जुटा रही सबूत
केयरटेकर ने अपनी शिकायत में बताया कि इस परिसर में माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा के बड़े प्रशासनिक दफ्तर हैं, जहां रोजाना नीतिगत और जरूरी काम होते हैं. इस अचानक हुए हमले से वहां तैनात कर्मचारियों में अपनी सुरक्षा को लेकर भारी डर बैठ गया है.
प्रयागराज सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया, "एविडेंस कलेक्ट करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं." पुलिस के मुताबिक, मौके के सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि बवाल और तोड़फोड़ करने वाले चेहरों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके.