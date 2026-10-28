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प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में उपद्रव, तोड़फोड़, 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर

प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में उपद्रव, तोड़फोड़. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय के बाहर चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक रूप ले बैठा. टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने दफ्तर के अंदर घुसकर भारी तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से बदसलूकी की.

इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइंस थाना पुलिस ने करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है. यह कार्रवाई शिक्षा निदेशालय के केयरटेकर मो. सैफी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर की गई है.

बैरिकेडिंग तोड़ परिसर में घुसी भीड़ मामला 27 अक्टूबर की दोपहर का है. करीब तीन बजे शिक्षा निदेशालय के पूर्वी गेट के सामने 150 से 200 लोग सड़क जाम करके अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे. आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की आड़ लेकर कुछ अराजक तत्व आगे बढ़े और मौके पर लगी पुलिस बैरिकेडिंग को जबरन गिराते हुए निदेशालय परिसर में घुस गए. दफ्तरों में तांडव, गाड़ियां तोड़ीं