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'कम बारिश वाले जिलों को सूखाग्रास्त घोषित किया जाए, गिरदावरी कराकर फसल मुआवजा दे सरकार'-दीपेंद्र हुड्डा

चरखी दादरी: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के बाढड़ा में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार की किसान और युवा नीतियों पर जमकर निशाना साधा. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "प्रदेश में बारिश की भारी कमी और नहरी पानी की किल्लत से दादरी, भिवानी सहित कई जिलों के किसान संकट में हैं." उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित कर विशेष गिरदावरी कराए और किसानों को प्रति एकड़ उचित मुआवजा दे. कार्यक्रम में सांसद ने पार्टी के कई पूर्व विधायकों के अलावा पदाधिकारियों संग कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियां जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.

राजस्थान बॉर्डर तक कनेक्टिविटी पर मंत्रालय से मिला है आश्वासनः दीपेंद्र हुड्डा ने अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए बताया कि "यूपी सीमा (मेरठ) से हरियाणा होते हुए राजस्थान बॉर्डर तक कनेक्टिविटी देने वाली जिस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को 2013 में कांग्रेस शासन में अधिसूचित कराया गया था, उसका काम झज्जर के बाद अटका हुआ है." उन्होंने कहा कि "मैंने हाल ही में संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है. मंत्रालय से आश्वासन मिला है कि झज्जर से आगे दादरी, बाढड़ा और लोहारू होते हुए राजस्थान बॉर्डर तक फोरलेन का कार्य जल्द आगे बढ़ेगा. हम इस कॉरिडोर को दिल्ली से सबसे छोटे मार्ग के रूप में विकसित कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं.