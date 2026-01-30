ETV Bharat / state

बिहार में किसानों की 50 फीसदी रजिस्ट्री पर जिले को 1.5 लाख का इनाम, 2-6 फरवरी तक होगा निबंधन

बिहार के किसानों के लिये 2 से 6 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है. 50 फीसदी रजिस्ट्री पर जिले को मिलेगा इनाम.

Bihar Farmer Registration
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 11:48 AM IST

4 Min Read
पटना: बिहार में 50 लाख से अधिक किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनने से सरकार की चिंता बढ़ गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की योजना के लाभ से बिहार के किसान वंचित हो जाएंगे. किसानों का फार्मर आईडी बने इसके लिए सरकार अब 2 से 6 फरवरी तक पूरे राज्य में अभियान चलाने वाली है.

इन जिलों को 1.5 लाख का इनाम: किसानों से फार्मर आईडी के लिए अब 15 रुपये की राशि भी नहीं ली जाएगी. मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है. वहीं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है. 50% लक्ष्य को पूरा करने वाले जिले को 1.5 लाख और 35% लक्ष्य को पूरा करने वाले जिले को 50000 राशि दी जाएगी.

मिशन मोड में चलेगा अभियान: केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें अब बिना किसानों के फार्मर आईडी के उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा. बिहार में अभी 85 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. हालांकि इनमें से करीब 30 लाख किसानों का ही फार्मर आईडी बना है.

50 लाख से अधिक किसानों पर खतरा: कई जिले में तो 20% भी किसानों का फार्मर आईडी नहीं बन पाया है. आधा दर्जन जिले जरूर 50% से अधिक फार्मर आईडी बनाने में कामयाब रहे हैं लेकिन इसके बावजूद 50 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है. इस को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

BIHAR FARMER REGISTRATION
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि रजिस्ट्री (ETV Bharat)

50% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य: बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि हमें राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना है. उन्होंने निर्देश दिया कि एग्रीस्टैक के कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द इस परियोजना के दूसरे चरण में प्रवेश कर सकें. जो जिले पीएम किसान योजना से लाभान्वित किसानों का 50% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये की राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा. जिन जिलों के लिए 35% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

"फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी),वसुधा केंद्रो के माध्यम से ली जाने वाली 15 रुपये की सेवा शुल्क अब नहीं ली जाएगी . इसका वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा."-प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव

किसानों की फार्मर रजिस्ट्री: मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों में से कम से कम 50 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें. यह भी कहा कि जिन जिलों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति संतोषजनक है, वहां और बेहतर प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं.

क्यों जरूरी है फार्मर आईडी: बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक रैयत किसान की फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सुगम एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

BIHAR FARMER REGISTRATION
प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि (ETV Bharat)

"28 जनवरी को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव के नेतृत्व में संचालित फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की सराहना की गई. कार्यशाला के दौरान बिहार में मिशन मोड में किए जा रहे इस प्रभावी और सुव्यवस्थित कार्य को एक मॉडल के रूप में अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए कहा गया."- नर्मदेश्वर लाल, प्रधान सचिव, कृषि विभाग

इन जिलों का प्रदर्शन है सबसे अच्छा: बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जिलों की मुख्य सचिव ने विशेष रूप से सराहना की और उन्हें बधाई दी. इन जिलों में वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा और कटिहार प्रमुख हैं.
बैठक में संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे.

