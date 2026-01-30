ETV Bharat / state

बिहार में किसानों की 50 फीसदी रजिस्ट्री पर जिले को 1.5 लाख का इनाम, 2-6 फरवरी तक होगा निबंधन

पटना: बिहार में 50 लाख से अधिक किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनने से सरकार की चिंता बढ़ गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की योजना के लाभ से बिहार के किसान वंचित हो जाएंगे. किसानों का फार्मर आईडी बने इसके लिए सरकार अब 2 से 6 फरवरी तक पूरे राज्य में अभियान चलाने वाली है.

इन जिलों को 1.5 लाख का इनाम: किसानों से फार्मर आईडी के लिए अब 15 रुपये की राशि भी नहीं ली जाएगी. मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है. वहीं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है. 50% लक्ष्य को पूरा करने वाले जिले को 1.5 लाख और 35% लक्ष्य को पूरा करने वाले जिले को 50000 राशि दी जाएगी.

मिशन मोड में चलेगा अभियान: केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें अब बिना किसानों के फार्मर आईडी के उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा. बिहार में अभी 85 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. हालांकि इनमें से करीब 30 लाख किसानों का ही फार्मर आईडी बना है.

50 लाख से अधिक किसानों पर खतरा: कई जिले में तो 20% भी किसानों का फार्मर आईडी नहीं बन पाया है. आधा दर्जन जिले जरूर 50% से अधिक फार्मर आईडी बनाने में कामयाब रहे हैं लेकिन इसके बावजूद 50 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है. इस को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

50% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य: बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि हमें राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना है. उन्होंने निर्देश दिया कि एग्रीस्टैक के कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जल्द से जल्द इस परियोजना के दूसरे चरण में प्रवेश कर सकें. जो जिले पीएम किसान योजना से लाभान्वित किसानों का 50% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये की राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा. जिन जिलों के लिए 35% रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

"फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी),वसुधा केंद्रो के माध्यम से ली जाने वाली 15 रुपये की सेवा शुल्क अब नहीं ली जाएगी . इसका वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा."-प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव