UP के जिन जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नहीं, वहां RTO से ही जारी होगी वाहनों की फिटनेस
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उन्होंने मॉर्थ से बदलाव का अनुरोध किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:24 AM IST
लखनऊ: परिवहन विभाग में गाड़ियों के लिए जारी होने वाली फिटनेस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला लिया है कि जिन जिलों में आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) नहीं हैं, वहां पर परिवहन विभाग यानी RTO के अधिकारी ही फिटनेस जारी कर सकेंगे.
इससे व्यावसायिक वाहनों को बड़ी राहत मिल जाएगी. एटीएस की ही अनिवार्यता होने से वाहन स्वामियों को होने वाली दिक्कतों को लेकर लगातार वाहन स्वामी सवाल खड़े कर रहे थे.
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उन्होंने मॉर्थ से बदलाव का अनुरोध किया था. वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 26 जनपदों में 31 एटीएस क्रियाशील हैं, जिसके माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच की जा रही है.
उन्होंने बताया कि 17 नवंबर 2025 से ऐसे जनपद जहां एटीएस नहीं हैं या प्रक्रिया में हैं, वहां के वाहनों की फिटनेस की जांच निकटम जनपदों में स्थापित एटीएस के माध्यम से की जा रही है.
ऐसे में उन जनपदों के वाहन स्वामियों को कार्यरत एटीएस वाले जनपदों में जाना पड़ रहा था, जिससे कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में मॉर्थ की तरफ से जारी नई गाइडलाइन से वाहन स्वामियों को अपने जनपद में ही फिटनेस कराने की सुविधा उपलब्ध होगी. वाहन स्वामियों को अनावश्यक खर्च नहीं करना होगा और उनका समय भी बचेगा. नई गाइडलाइन का वाहन स्वामी सीधा लाभ पाएंगे.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ताया कि यूपी में 40 ऐसे जनपद हैं, जहां पर एटीएस के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रिया में हैं. जैसे ही उन जनपदों में एटीएस निर्माण की कार्रवाई पूरी होती है मॉर्थ की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित होगा.
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