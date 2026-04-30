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UP के जिन जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नहीं, वहां RTO से ही जारी होगी वाहनों की फिटनेस

RTO से ही जारी होगी वाहनों की फिटनेस. ( Photo Credit: ETV Bharat )