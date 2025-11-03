ETV Bharat / state

पंचकूला में जिला युवा महोत्सव 2025 की शुरूआत हुई, पेंटिंग-कहानी और कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित

रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पंचकूला में जिला युवा महोत्सव 2025 की शुरूआत हुई.

District Youth Festival 2025
जिला युवा महोत्सव का उद्घाटन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 10:11 PM IST

2 Min Read
पंचकूला: जिला पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सेक्टर-1 के ऑडिटोरियम में सोमवार को युवा महोत्सव 2025 की शानदार शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. जिले के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों ने अतिरिक्त उपायुक्त का स्वागत कर उन्हें कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला की प्राचार्या रजनी मल्होत्रा ने पुष्पगुच्छ देकर अतिरिक्त उपायुक्त का स्वागत किया. वहीं, प्राचार्य मनदीप ने छात्र-छात्राओं को समारोह में अनुशासन बनाए रखने और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने को प्रेरित किया.

छात्र-छात्राओं के बनाए प्रोजेक्टों का प्रदर्शन: कार्यक्रम की शुरुआत समूह गान प्रतियोगिता से हुई और बाद में सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें जिले के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. आज पेंटिंग प्रतियोगिता, कहानी लेखन और कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में लगा विज्ञान मेला प्रतिभागियों के आकर्षण का केंद्र रहा. इसमें छात्र-छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्टों का प्रदर्शन किया गया.

District Youth Festival 2025
पंचकूला में जिला युवा महोत्सव 2025 का उद्घाटन (Etv Bharat)

निर्णायक मंडल मोमेंटो से सम्मानित: आज जिन प्रतियोगिताओं का समापन हुआ, उनके निर्णायक मंडल को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम की समाप्ति तक कुछ एकल नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया.

District Youth Festival 2025
जिला युवा महोत्सव 2025 (Etv Bharat)

विजेता टीमों को नकद पुरस्कार: 4 नवंबर, मंगलवार को कार्यक्रम के समापन पर विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कार की राशि प्रथम 3100 रुपये, द्वितीय 2100 रुपये और तृतीय 1100 रुपये सीधे प्रतिभागियो के बैंक अकाउंट में डाली जाएगी.

District Youth Festival 2025
पंचकूला में जिला युवा महोत्सव का दीप प्रज्वलन (Etv Bharat)
District Youth Festival 2025
युवा महोत्सव में गीत की प्रस्तुति देती छात्राएं (Etv Bharat)
District Youth Festival 2025
जिला युवा महोत्सव 2025 (Etv Bharat)
District Youth Festival 2025
कार्यक्रम में मौजूद दर्शक (Etv Bharat)
