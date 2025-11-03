ETV Bharat / state

पंचकूला में जिला युवा महोत्सव 2025 की शुरूआत हुई, पेंटिंग-कहानी और कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित

पंचकूला: जिला पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सेक्टर-1 के ऑडिटोरियम में सोमवार को युवा महोत्सव 2025 की शानदार शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. जिले के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों ने अतिरिक्त उपायुक्त का स्वागत कर उन्हें कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला की प्राचार्या रजनी मल्होत्रा ने पुष्पगुच्छ देकर अतिरिक्त उपायुक्त का स्वागत किया. वहीं, प्राचार्य मनदीप ने छात्र-छात्राओं को समारोह में अनुशासन बनाए रखने और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने को प्रेरित किया.

छात्र-छात्राओं के बनाए प्रोजेक्टों का प्रदर्शन: कार्यक्रम की शुरुआत समूह गान प्रतियोगिता से हुई और बाद में सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें जिले के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. आज पेंटिंग प्रतियोगिता, कहानी लेखन और कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में लगा विज्ञान मेला प्रतिभागियों के आकर्षण का केंद्र रहा. इसमें छात्र-छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्टों का प्रदर्शन किया गया.