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चित्रा हादसे के बाद परिवहन विभाग सतर्क, स्कूली वाहनों पर कसेगा शिकंजा, पूजा के बाद होगी कार्रवाई

देवघर: स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देवघर जिला परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ स्कूल बसों और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले निजी वाहनों की जांच भी की जा रही है.

जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है. उनका कहना है कि हाल के दिनों में सारवां और चित्रा में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए यह समझने की जरूरत है कि आखिर किन कमियों के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए.

जानकारी देते जिला परिवहन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले देवघर के चित्रा में बच्चों को ले जा रहा एक मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य बच्चे घायल हो गए थे. ऐसी घटनाओं को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अभिभावकों के साथ समन्वय बनाकर बच्चों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही, स्कूल बसों और बच्चों को ढोने वाले निजी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है.

जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि पूजा के बाद स्कूली बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. अब देखना होगा कि परिवहन विभाग की इस सख्ती और नियमित जांच से स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में कितना सुधार आता है.