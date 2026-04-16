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CBSE 10वीं रिजल्ट: जम्पाना श्रेया बनीं कोल्हान टॉपर, यहां देखें जिला वाइज टॉपर्स की लिस्ट

CBSE 10वीं में जम्पाना श्रेया कोल्हान की टॉपर बनीं है. उन्होंने 98.6% अंक हासिल किया है.

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कोल्हान टॉपर जम्पाना श्रेया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
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जमशेदपुर: सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया. इस बार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने ज्यादा बाजी मारी है. जमशेदपुर पब्लिक स्कूल की छात्रा जम्पाना श्रेया सर्वाधिक अंक प्राप्त कर कोल्हान टॉपर बनी हैं. उन्होंने 98.6% अंक हासिल किया है.

श्रेया के पिता जे. रवि बर्मा बिजनेसमैन है. जबकि श्रेया के बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था. बचपन से ही श्रेया को पढ़ाई के प्रति काफी लगाव रहा है. उन्होंने बिना ट्यूशन के ही पढ़ाई पूरी की और आज अपनी मेहनत के दम पर कोल्हान का नाम रोशन किया है.

श्रेया बताती है कि उनके पिता कभी भी उन पर पढ़ने के लिए दबाव नहीं बनाया. उन्होंने हमेशा बस इतना समझाया कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद की मेहनत ही काम आती है. श्रेया ने बताया कि उन्हें ड्राइंग और पेंटिंग करने का शौक है. श्रेया को ENG में 96%, हिन्दी में 92 %, सोसल स्टडीज में 100, IT में 100, मैथ्स में 99 और साइंस में 98 अंक प्राप्त हुए हैं. श्रेया बताती है कि वह एग्जाम के बाद अपने पिता के साथ विशाखापट्टनम शिफ्ट हो गई है. वे अब IIT की पढ़ाई कर इंजिनियर बनने की तैयारी कर रही है.

प्रथम अग्रवाल बना सिमडेगा टॉपर

सीबीएसई 10वीं रिजल्ट में हिलव्यू स्कूल के छात्र प्रथम अग्रवाल ने 96.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. इसी विद्यालय के छात्र साद खान ने 96.6 प्रतिशत अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया. तीसरे स्थान पर डीएवी स्कूल की छात्रा आकृति साहू रही, जिन्होंने 96.2 प्रतिशत अंक हासिल किया.

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प्रथम अग्रवाल बना सिमडेगा टॉपर (ETV BHARAT)

प्रथम अग्रवाल के जिला टॉपर बनने की खबर मिलते ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके घर पहुंचकर उन्हें और उनके परिवार को बधाई दी. प्रथम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और परिवार के सहयोग को दिया है. विद्यालय के प्राचार्य ने इस सफलता को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की संयुक्त मेहनत का परिणाम बताया.

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