जिला रसद अधिकारी कार्यालय का बड़ा एक्शन, 118 सिलेंडर सहित वाहन और उपकरण जब्त
सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला रसद अधिकारी ने तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया है.
Published : March 31, 2026 at 8:47 PM IST
जयपुर: शहर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला रसद अधिकारी (प्रथम) कार्यालय की ओर से मंगलवार को शहर में अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की गई. इसमें 118 गैस सिलेंडर सहित वाहन और अन्य उपकरण जब्त किए गए. जिला रसद अधिकारी (प्रथम) प्रियव्रत सिंह चारण ने 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन कर शहर में सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की. इन दलों में प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को शामिल कर अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया.
जिला रसद अधिकारी चारण ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 2 उपकरण, 3 रिफिलिंग मोटर, एक रेगुलेटर एवं एक पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं. अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया. पहले दल में कविता शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) एवं सुनिता चौधरी (प्रवर्तन निरीक्षक), दूसरे दल में पूजा शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) एवं विजयलक्ष्मी शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) और तीसरे दल में निर्मला चौधरी (प्रवर्तन अधिकारी) एवं प्रिया गंगवानी (प्रवर्तन निरीक्षक) को शामिल किया गया.
पढ़ें: ईरान-इजराइल युद्ध का असर: भरतपुर में गैस सिलेंडरों की अचानक बढ़ी मांग, तीन गुना तक बढ़ गई बुकिंग
गैस सिलेंडर जब्त: पुलिस थाना खो-नागोरियान क्षेत्र में नारायण सिटी, जेएनयू हॉस्पिटल के पास संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध रिफिलिंग की पुष्टि होने पर 74 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तीन रिफिलिंग मोटर तथा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया. इसी प्रकार आगरा रोड स्थित गौरव बर्तन भंडार एवं जग्गा की ढाणी में दबिश के दौरान 22 गैस सिलेंडर एवं एक उपकरण जब्त किए गए. भांकरोटा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 8 गैस सिलेंडर, एक कांटा एवं एक उपकरण जब्त किया गया. वहीं, बिंदायका क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 14 गैस सिलेंडर, एक कांटा तथा एक रेगुलेटर रबर पाइप सहित जब्त किया गया.
प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की ओर से संचालित ‘ऑपरेशन प्रवर्तन – सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर’ अभियान लगातार जारी है. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गैस रिफिलिंग, भंडारण अथवा कालाबाजारी से संबंधित सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.