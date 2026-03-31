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जिला रसद अधिकारी कार्यालय का बड़ा एक्शन, 118 सिलेंडर सहित वाहन और उपकरण जब्त

रसद विभाग की ओर से जब्त सिलेंडर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शहर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला रसद अधिकारी (प्रथम) कार्यालय की ओर से मंगलवार को शहर में अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की गई. इसमें 118 गैस सिलेंडर सहित वाहन और अन्य उपकरण जब्त किए गए. जिला रसद अधिकारी (प्रथम) प्रियव्रत सिंह चारण ने 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन कर शहर में सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की. इन दलों में प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को शामिल कर अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया. जिला रसद अधिकारी चारण ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 2 उपकरण, 3 रिफिलिंग मोटर, एक रेगुलेटर एवं एक पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं. अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया. पहले दल में कविता शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) एवं सुनिता चौधरी (प्रवर्तन निरीक्षक), दूसरे दल में पूजा शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) एवं विजयलक्ष्मी शर्मा (प्रवर्तन अधिकारी) और तीसरे दल में निर्मला चौधरी (प्रवर्तन अधिकारी) एवं प्रिया गंगवानी (प्रवर्तन निरीक्षक) को शामिल किया गया. पढ़ें: ईरान-इजराइल युद्ध का असर: भरतपुर में गैस सिलेंडरों की अचानक बढ़ी मांग, तीन गुना तक बढ़ गई बुकिंग