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कानपुर में अपात्र ले रहे मुफ्त राशन; 1.35 लाख संदिग्ध कार्डधारकों की सूची मिली, सत्यापन के बाद होगा एक्शन

जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कानपुर में बड़ी संख्या में अपात्र लोग गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशल का लाभ उठा रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से करीब 1.35 लाख राशन कार्डधारकों की सूची जिलापूर्ति विभाग को भेजी गई है. कंप्यूटर से रिकॉर्ड के मिलान में करीब 1.18 लाख कार्डधारकों के ब्योरे संदिग्ध पाए गए हैं.

विभाग अब इनका सत्यापन करेगा और अपात्र पाए जाने पर नाम काटे जाएंगे. दूसरी ओर जिले में बड़ी संख्या में ऐसे पात्र लोग भी हैं, जो राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, जिले में 8.50 लाख से अधिक राशन कार्डधारक हैं, जिनमें 63 हजार अंत्योदय कार्डधारक शामिल हैं और कुल करीब 40 लाख यूनिट हैं.

जिलापूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि केंद्र से प्राप्त सूची और कंप्यूटर मिलान में सामने आए संदिग्ध रिकॉर्ड का नियमानुसार सत्यापन कराया जाएगा. जांच में जो भी कार्डधारक अपात्र पाए जाएंगे, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे, ताकि पात्र जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके.

रिकॉर्ड जांच में यह भी सामने आया है कि जिले में 39,424 लोगों ने एक साल से अधिक समय से और 15,490 लोगों ने छह से 12 महीने के बीच राशन नहीं लिया है. 433 लोगों के कार्ड दो जगह दर्ज मिले हैं, जबकि आधार निरस्त होने के बावजूद 17,252 लोगों के नाम वितरण सूची में दर्ज हैं. ईपीएफओ रिकॉर्ड में चार से छह लाख रुपये वार्षिक आय वाली श्रेणी के 646 लाभार्थी भी चिह्नित किए गए हैं. इसके अलावा 100 वर्ष से अधिक आयु वाले 215 और 18 वर्ष से कम आयु के 12 लाभार्थी भी सूची में शामिल हैं.