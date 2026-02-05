ETV Bharat / state

जिला सरपंच संघ की प्रशासन से गुहार, 8 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, विकास कार्यों के लिए राशि की मांग

दंतेवाड़ा जिला सरपंच संघ ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को पूरा करने का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है.संघ ने राशि जारी करने की मांग की.

District Sarpanch Association appeals
जिला सरपंच संघ की प्रशासन से गुहार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा जिले के सरपंचों ने लंबे समय से लंबित विकास कार्यों, फंड की कमी और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है. दंतेवाड़ा जिला सरपंच संघ ने अपनी आठ प्रमुख मांगों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान जिले के अलग-अलग ग्राम पंचायतों के सरपंच बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे थे.

ग्राम पंचायतों के विकास कार्य थमे

सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र भास्कर ने स्पष्ट कहा कि ग्राम स्तर पर विकास कार्य बीते एक वर्ष से ठप पड़े हुए हैं, जबकि गांवों की मूलभूत जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं. इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहे, जिसके कारण ग्राम पंचायतों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

जिला सरपंच संघ की प्रशासन से गुहार (Etv Bharat)

पूर्व कलेक्टर कुणाल दुदावद से कई बार मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन आश्वासन ही मिलता रहा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिले में लगभग एक वर्ष से पंचायतों को फंड नहीं मिल पा रहा है. डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) की राशि मेडिकल कॉलेज निर्माण में खर्च करने की बात कहकर पंचायतों के विकास कार्यों को रोका जा रहा है- सुरेंद्र सिंह, अध्यक्ष सरपंच संघ

दंतेवाड़ा के अलावा राज्य के तीन और जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं,जो राज्य और केंद्र सरकार की सहायता से संचालित हो रहे हैं. ऐसे में केवल दंतेवाड़ा जिले के विकास फंड को मेडिकल कॉलेज निर्माण में उपयोग करने जैसे निर्णय क्यों लिए जा रहे हैं? यह जिले के साथ सौतेला व्यवहार प्रतीत होता है- शैलेश अटामी,सरपंच संघ सदस्य

प्रशासन ने सरपंच संघ ने मांगा जवाब

सीईओ जिला पंचायत जयंत नाहटा ने भी पिछले दिनों फंड की कमी की बात कही थी, जिसके बाद सरपंचों में नाराजगी और बढ़ गई है. सरपंच संघ का कहना है कि प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भेजी गई राशि आखिर खर्च कहां हुई. जब तक इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, ग्राम पंचायतों की समस्याएं अनसुलझी रहेंगी.


आठ सूत्रीय मांगों का विवरण

ज्ञापन के माध्यम से सरपंच संघ ने अपनी मांगों को विस्तार से रखा, जिसमें गांवों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे.

1. सभी 169 ग्राम पंचायतों को 20 से 30 लाख रुपए तक निर्माण कार्यों हेतु तत्काल फंड जारी किया जाए. लगातार फंड न मिलने से पंचायतों में अधूरे और लंबित कामों का अंबार लग गया है.

2. मेडिकल कॉलेज निर्माण में केंद्र एवं राज्य से मिली राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए.2021–22 में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, परंतु अब तक इसकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट न होने से संदेह बना हुआ है.


3. जिले के सभी पहुंचविहीन वार्डों के लिए मिट्टी-मुरूम आधारित सड़क निर्माण की स्वीकृति दी जाए.सैकड़ों वार्डों में आज भी आवागमन कठिन है, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और ग्रामीण जीवन प्रभावित होता है.

4. किसानों को तार फेंसिंग एवं बोर खनन पर अधिकतम 10% अंश राशि ही ली जाए,वर्तमान में किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, ऐसे में यह राहत आवश्यक है.


5. सभी ग्राम पंचायतों में सिंचाई एवं जल संरक्षण का सर्वे कर बड़े जलाशय, डबरी और तालाब निर्माण की स्वीकृति दी जाए. जल संरक्षण की दिशा में यह कदम अत्यंत जरूरी बताया गया.

6. जिले के पुराने डेम और तालाबों का तत्काल जीर्णोद्धार कराया जाए,इन संरचनाओं के खराब होने से जल उपलब्धता और कृषि दोनों प्रभावित हो रहे हैं.

7. ग्राम पंचायतों को मिलने वाली मूलभूत राशि बिना कटौती के पूर्ण रूप से जारी की जाए,कटौती की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे पंचायतों की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं.

8. सरपंचों का मानदेय 20,000 और वार्ड पंचों का मानदेय 5,000 रुपए प्रति माह किया जाए.जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वर्तमान मानदेय बेहद कम है और जिम्मेदारियों के अनुपात में इसे बढ़ाना आवश्यक है.

निर्णय न होने पर आंदोलन की चेतावनी

सरपंच संघ ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेता तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. संघ ने कहा कि गांवों के विकास में बाधा उत्पन्न करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है.


