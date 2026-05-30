ETV Bharat / state

पुष्कर कांग्रेस शिविर का 8वां दिन: डोटासरा और जूली संग 65 जिलाध्यक्षों ने मनरेगा साइट पर किया श्रमदान

प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन 1 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे.

Congress Training Camp in Pushkar
मनरेगा साइट पर श्रमदान करते कांग्रेस नेता (Photo Credit: Congress Media Wing)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर/अजमेर: पुष्कर में चल रहे कांग्रेस के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन मेहनत को समर्पित रहा. राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 सहित कुल 65 जिलाध्यक्षों ने नसीराबाद के गांव परफारकिया में मनरेगा साइट पर सुबह-सुबह श्रमदान किया. नेताओं ने पेड़-पौधों के लिए गड्ढे खोदे, मिट्टी उठाई और मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया. ये जिलाध्यक्ष संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए हैं. जिलाध्यक्षों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी श्रमदान किया.

नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव परफारकिया में शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक श्रमदान किया. जिलाध्यक्षों ने पेड़-पौधों के लिए गड्ढे खोदे और वहां से मिट्टी उठाकर दूसरे स्थान पर डाली. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वहां मौजूद मनरेगा श्रमिकों से भी संवाद किया और बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी कानून लेकर आई है, जिसके चलते मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा है. मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि उन्हें कई महीनों से काम नहीं मिल पा रहा था. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मनरेगा श्रमिकों से उनके रोजगार संबंधी जानकारी ली. श्रमदान के पश्चात तमाम जिलाध्यक्षों ने मनरेगा श्रमिकों के साथ ही मौके पर नाश्ता किया. इसके बाद सभी वापस पुष्कर स्थित प्रशिक्षण शिविर में चले गए.

श्रमदान करते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता (Photo Credit: Congress Media Wing)

पढ़ें: कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, पढ़ेंगे रीति–नीति और कल्चर का पाठ

अलग-अलग दिन अलग-अलग सत्र: कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को अलग-अलग दिन प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं. जिलाध्यक्षों से पार्टी की रीति-नीति, कल्चर के साथ-साथ समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हो रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने भी शिविर में अपने राजनीतिक अनुभव साझा किए.

Congress Training Camp in Pushkar
श्रमदान के दौरान फावड़ा चलाते नेता प्रतिपक्ष जूली (Photo Credit: Congress Media Wing)

1 जून को आएंगे राहुल गांधी: 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन 1 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे और कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पार्टी की रीति-नीति व संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे. माना जा रहा है कि राहुल गांधी राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस जिलाध्यक्षों व वरिष्ठ नेताओं से शिविर में चर्चा करेंगे. उसके बाद ही कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तय किया जाएगा. कांग्रेस के चिंतन और प्रशिक्षण शिविर में 31 मई को पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे. शिविर में गहलोत के भी अलग अलग सेशन होंगे , जिसमें वे जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे.

TAGGED:

DISTRICT PRESIDENTS IN TRAINING
SHRAMDAAN AT MGNREGA SITE
CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI
CONGRESS TRAINING CAMP IN PUSHKAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.