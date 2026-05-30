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पुष्कर कांग्रेस शिविर का 8वां दिन: डोटासरा और जूली संग 65 जिलाध्यक्षों ने मनरेगा साइट पर किया श्रमदान

मनरेगा साइट पर श्रमदान करते कांग्रेस नेता ( Photo Credit: Congress Media Wing )

जयपुर/अजमेर: पुष्कर में चल रहे कांग्रेस के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर का आठवां दिन मेहनत को समर्पित रहा. राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 सहित कुल 65 जिलाध्यक्षों ने नसीराबाद के गांव परफारकिया में मनरेगा साइट पर सुबह-सुबह श्रमदान किया. नेताओं ने पेड़-पौधों के लिए गड्ढे खोदे, मिट्टी उठाई और मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया. ये जिलाध्यक्ष संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए हैं. जिलाध्यक्षों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी श्रमदान किया. नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव परफारकिया में शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक श्रमदान किया. जिलाध्यक्षों ने पेड़-पौधों के लिए गड्ढे खोदे और वहां से मिट्टी उठाकर दूसरे स्थान पर डाली. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वहां मौजूद मनरेगा श्रमिकों से भी संवाद किया और बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी कानून लेकर आई है, जिसके चलते मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा है. मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि उन्हें कई महीनों से काम नहीं मिल पा रहा था. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मनरेगा श्रमिकों से उनके रोजगार संबंधी जानकारी ली. श्रमदान के पश्चात तमाम जिलाध्यक्षों ने मनरेगा श्रमिकों के साथ ही मौके पर नाश्ता किया. इसके बाद सभी वापस पुष्कर स्थित प्रशिक्षण शिविर में चले गए. श्रमदान करते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता (Photo Credit: Congress Media Wing)