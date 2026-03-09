ETV Bharat / state

हजारीबाग में रामनवमी को लेकर सुरक्षा पुख्ता, जिला पुलिस ने किया मॉक ड्रिल

हजारीबागः झारखंड की प्रसिद्ध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है. मंगला जुलूस के पहले ही हजारीबाग पुलिस ने अपनी तैयारी की झलक शहर वासियों को दिखा दिया है. इससे पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

हजारीबाग की रामनवमी बेहद खास है 36 घंटे तक जुलूस सड़कों पर रहता है. रामनवमी के पहले होली के बाद पहले मंगलवार से ही मंगला जुलूस निकाला जाता है. मंगला जुलूस के पहले ही हजारीबाग पुलिस ने अपनी तैयारी की झलक शहरवासियों को दिखा दिया है.

रामनवमी में सुरक्षा को लेकर हजारीबाग जिला पुलिस ने मॉक ड्रिल किया. (ETV Bharat)

जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किया है. कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शहर के कोल टैक्स चौक पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया. इस दौरान दंगा, उपद्रव और भीड़ नियंत्रण की स्थिति में पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है, इसका पूरा प्रदर्शन कर लोगों को दिखाया गया.

मॉक ड्रिल में पुलिस बल ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और जरूरत पड़ने पर फायरिंग जैसी कार्रवाई की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया. इस अभ्यास के माध्यम से साफ संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा.