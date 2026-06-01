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रांची पुलिस की बड़ी समीक्षा बैठकः स्कूल-कॉलेजों के आस-पास ड्रग्स के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

सोमवार को रांची पुलिस की समीक्षा बैठक हुई.

District Police Comprehensive Review of Law and Order and Crime Control in Ranchi
रांची पुलिस की समीक्षा बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 11:11 PM IST

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रांचीः जिला पुलिस की विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और अनुसंधान कार्यों की व्यापक समीक्षा हुई. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) सह पुलिस महानिरीक्षक, रांची प्रक्षेत्र ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. इस समीक्षा बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सभी पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी मौजूद रहे.

10 जून से 25 जून 2026 तक अभियान

इस बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. पुलिस अधिकारियों को ड्रग्स की बिक्री, परिवहन और वितरण से जुड़ी सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन कर प्रभावी छापेमारी करने को कहा गया.

विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सतत निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 10 जून से 25 जून 2026 तक जिले के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

इस बैठक में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान कर वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया. पहले से स्थापित कैमरों की समीक्षा कर अतिरिक्त जरूरत वाले स्थानों पर आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना तैयार करने को कहा गया.

गश्ती दलों के कार्यों की समीक्षा

पुलिस अधिकारियों ने जिले में संचालित पीसीआर, टाइगर मोबाइल, शक्ति कमांडो, हाईवे पेट्रोलिंग और अन्य गश्ती दलों के कार्यों की समीक्षा की. संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गश्ती व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए.

समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों पर विशेष चर्चा हुई. अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, वैज्ञानिक साक्ष्यों के उपयोग और समय पर आरोप-पत्र समर्पित करने के निर्देश दिए गए. साथ ही पीड़ितों को विधिसम्मत सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया.

गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों की समीक्षा

गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को एसओपी के अनुरूप कार्रवाई करने और बच्चों की जल्द बरामदगी के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने को कहा गया. इस बैठक में संगठित अपराध, रंगदारी, आपराधिक गिरोहों और भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए. अधिकारियों को सक्रिय अपराधियों के आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क का विश्लेषण कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. आगामी पर्व-त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और गश्ती व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे.

बैठक के अंत में अपराध नियंत्रण और उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची तथा पुलिस अधीक्षक (नगर) को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया. साथ ही महत्वपूर्ण मामलों के सफल अनुसंधान और समयबद्ध आरोप-पत्र समर्पित करने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसंधानकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया.

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