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रांची पुलिस की बड़ी समीक्षा बैठकः स्कूल-कॉलेजों के आस-पास ड्रग्स के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

रांचीः जिला पुलिस की विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और अनुसंधान कार्यों की व्यापक समीक्षा हुई. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) सह पुलिस महानिरीक्षक, रांची प्रक्षेत्र ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. इस समीक्षा बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सभी पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी मौजूद रहे.

10 जून से 25 जून 2026 तक अभियान

इस बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. पुलिस अधिकारियों को ड्रग्स की बिक्री, परिवहन और वितरण से जुड़ी सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन कर प्रभावी छापेमारी करने को कहा गया.

विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सतत निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 10 जून से 25 जून 2026 तक जिले के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

इस बैठक में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान कर वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया. पहले से स्थापित कैमरों की समीक्षा कर अतिरिक्त जरूरत वाले स्थानों पर आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना तैयार करने को कहा गया.

गश्ती दलों के कार्यों की समीक्षा

पुलिस अधिकारियों ने जिले में संचालित पीसीआर, टाइगर मोबाइल, शक्ति कमांडो, हाईवे पेट्रोलिंग और अन्य गश्ती दलों के कार्यों की समीक्षा की. संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गश्ती व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए.