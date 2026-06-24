कवर्धा में जिला पंचायत सदस्य से मारपीट, पांच आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कराई गुंडों की परेड
कवर्धा में जिला पंचायत सदस्य से मारपीट, पांच आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कराई गुंडों की परेड
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 2:43 PM IST
कबीरधाम: रेंगाखार थाना इलाके में बीते दिनों जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मरावी के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी. पुलिस ने पीड़ित राजकुमार मरावी की शिकायत पर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों पर जिला पंचायत सदस्य से मारपीट औ गाली गलौच का आरोप है. कवर्धा पुलिस ने कहा है कि जो भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. पकड़े गए पांचों आरोपियों की पुलिस ने परेड भी कराई.
जिला पंचायत सदस्य से मारपीट
रेंगाखार पुलिस के अनुसार जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मरावी सोमवार को अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे. इसी दौरान वाहन ओवरटेक करने की बात को लेकर कुछ युवकों के साथ उनका विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के बाद आरोपियों ने आगे जाकर उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया और जिला पंचायत सदस्य तथा उनके वाहन चालक के साथ अभद्र व्यवहार किया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट भी की. घटना के दौरान गाली-गलौच करते हुए युवकों ने उन्हें धमकी भी दी.
पुलिस दबिश देकर पांच आरोपियों को पकड़ा
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर दबिश देते हुए पांचों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई. रेंगाखार पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.
पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस
पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त करने और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रखने के उद्देश्य से आरोपियों का जुलूस निकाला गया है. पुलिस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जनप्रतिनिधियों या आम नागरिकों के साथ मारपीट, धमकी और कानून व्यवस्था भंग करने जैसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त एवं त्वरित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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