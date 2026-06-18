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जिला पंचायत की बैठक में छाए रहे शिक्षा, सड़क और पानी का मुद्दा, अधिकारियों से मांगा जवाब, जमकर बरसे जनप्रतिनिधि

देहरादून: राजधानी देहरादून में जिला पंचायत की चौथी और वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली बोर्ड बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई. बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को जमकर घेरा. इसमें पेयजल संकट, जर्जर सड़क, सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, आपदा प्रभावित इलाकों की सुरक्षा और अधूरे विकास कार्यों को लेकर सदस्यों ने जमकर सवाल उठाए. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनप्रतिनिधि को टालने या उनकी शिकायतों को नजर अंदाज करने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी.

बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर ने की. जबकि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने विभागीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समय पर समाधान करने को कहा. इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि सभी जिला पंचायत सदस्यों के फोन नंबर उनके पास उपलब्ध होने चाहिए और जब भी कोई जनप्रतिनिधि किसी समस्या को लेकर उनसे संपर्क करें तो उसकी तत्काल जवाब दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को टालने या उनकी शिकायतों को नजर अंदाज करने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी.

इस गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र के बढ़ते जल संकट को लेकर सदस्यों ने विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा. जिला पंचायत सदस्य खुशबू ने नयागांव केसर वाला और आसपास के क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या उठाई. जबकि हुकुमचंद ने भाऊवाला, बड़ों वाला क्षेत्र में नई पेयजल लाइन बिछाने की मांग रखी. इसी तरह जिला पंचायत सदस्य हेमलता ने अपने क्षेत्र में पेयजल कनेक्शन तक न होने और टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाये जाने का गंभीर मामला उठाया. इस दौरान सदस्यों ने शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाए कई सदस्यों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी,स्कूलों के भवनों की जर्जर हालत और लगातार घटती छात्र संख्या पर चिंता जाहिर की.