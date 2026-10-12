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देवरिया में जिलाधिकारी बने मास्टरसाब!, टीचर के नदारद रहने से हुए नाराज

DM बने गुरुजी खुद कराई प्रार्थना और बच्चों को पढ़ाया ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: यूपी के देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी सोमवार को अचानक बढ़या बुजुर्ग पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कम्पोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. डीएम कभी गुरुजी बनकर बच्चों को पढ़ाते दिखे तो कभी खुद प्रार्थना कराते नजर आए. डीएम ने कक्षा-5 में घुसे तो बच्चे खड़े हो गए.

उन्होंने बच्चों से सवाल-जवाब किए और पढ़ाई की गुणवत्ता परखी. सुबह प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने अपने सामने प्रार्थना सभा कराई और बच्चों के अनुशासन को देखा.