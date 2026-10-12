देवरिया में जिलाधिकारी बने मास्टरसाब!, टीचर के नदारद रहने से हुए नाराज
डीएम कभी गुरुजी बनकर बच्चों को पढ़ाते दिखे तो कभी खुद प्रार्थना कराते नजर आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:07 PM IST
देवरिया: यूपी के देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी सोमवार को अचानक बढ़या बुजुर्ग पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कम्पोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. डीएम कभी गुरुजी बनकर बच्चों को पढ़ाते दिखे तो कभी खुद प्रार्थना कराते नजर आए. डीएम ने कक्षा-5 में घुसे तो बच्चे खड़े हो गए.
उन्होंने बच्चों से सवाल-जवाब किए और पढ़ाई की गुणवत्ता परखी. सुबह प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने अपने सामने प्रार्थना सभा कराई और बच्चों के अनुशासन को देखा.
कंपोजिट विद्यालय से शिक्षक गायब यहां बच्चे मौजूद थे, लेकिन शिक्षक मौके से नदारद मिले. डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए बीईओ को अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई और रोजाना निगरानी के निर्देश दिए.
सामने आया फर्जीवाड़ा: आंगनबाड़ी में कागज पर 40 मौके पर 10 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर में 40 बच्चों की हाजिरी थी, जबकि मौके पर सिर्फ 10 बच्चे मिले. डीएम ने कार्यकर्त्री को सहायिका के साथ घर-घर जाकर बच्चों को लाने के निर्देश दिए.
डीएम ने पोषण ट्रैकर ऐप पर गर्भवती महिलाओं और बुधवार सत्र की जानकारी भी ली. इस दौरान डीएम ने कहा कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाओ, बाल पेंटिंग और पहल किताबों से पढ़ाई को रोचक बनाओ, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
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