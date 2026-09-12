रायबरेली में हंगामा करने वाले जेन-अल्फा बच्चों से मिलीं डीएम, स्कूल का लिया जायजा, बोलीं- कमियां होंगी दूर
जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के बच्चों ने दो दिन पहले प्रदर्शन किया था. मामले में वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 6:12 PM IST
रायबरेली : जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में अनियमितताओं को लेकर दो दिन पहले बच्चों (जेन-अल्फा) ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था. जिला प्रशासन ने मामले को संभालते हुए बच्चों को समझा बुझाकार जाम हटवाया था. शनिवार को डीएम सरनीत कौर ब्रोका बच्चों से मिलने और स्कूल का निरीक्षण करने बछरावां के शेषपुर समोधा पहुंची थीं.
जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, शेषपुर, समोधा का स्थलीय निरीक्षण किया. विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही शैक्षिक, आवासीय एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला तथा छात्रावास का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की गुणवत्ता एवं छात्रों को मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की.
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से विद्यालय में छात्रों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को परखा तथा रसोईघर एवं डायनिंग हाल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि छात्रों को पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाये.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं विद्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया. छात्रों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी विभिन्न आवश्यकताओं एवं समस्याओं से अवगत कराया. जिलाधिकारी ने छात्रों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए तथा कहा कि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण एवं सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है.
वहीं इस मामले में पहले ही छात्रों से अनुचित व्यवहार एवं पदीय दायित्वों में लापरवाही पर वरिष्ठ सहायक बृजेश कुमार प्रजापति को निलम्बित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. विभागीय जांच के लिए उप निदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित किया गया है.
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