कानपुर में लगा लड्डू का बाजार; पाइनएप्पल व चॉकलेट फ्लेवर की भी डिमांड, जानें कौन-कौन सी हैं वैरायटी?

कानपुर : शहर में पिछले कई दिनों से जिस लड्डू बाजार की चर्चा हो रही थी, आखिरकार वह शुक्रवार को सज गया. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अफसरों ने लड्डू बाजार पहुंचकर लड्डुओं की वैरायटी को देखा. साथ ही लड्डू तैयार करने वालों से उनकी खासियत भी पूछी. डीएम ने एक स्टाॅल पर काले तिल वाले लड्डू का स्वाद भी चखा.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि, इस तरह के आयोजन अब हर साल होते रहेंगे. इससे जहां उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है. वहीं, आमजन शुद्ध व सेहतमंद वस्तुओं को खरीद सकते हैं. यहां उनके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड भी नहीं होगा. डीएम ने कहा कि कानपुर में जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं हमें उनको प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि, लड्डू समेत अन्य खाने-पीने की वस्तुओं के बाजार लगाए जाएंगे.



लड्डू बाजार में चिंकी अग्रवाल ने बताया कि वह लड्डू बनाने का काम पिछले चार वर्षों से कर रही हैं. घर से ही सारा काम करती हैं. उन्होंने अपने स्टाॅल पर काला तिल, सफेद तिल, आटा, शुगर फ्री समेत कई अन्य प्रकार के लड्डू रखे हुए थे. उन्होंने बताया कि लड्डू की कीमत 600 से 800 रुपये के बीच है.