इटावा में DM ने पैरा एथलीट अजीत सिंह को सम्मानित किया, भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता था रजत पदक
जिलाधिकारी ने कहा कि अजीत यादव की सफलता पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 5:56 PM IST
इटावा : जिले के एक होनहार खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2026 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट एवं पैरालंपिक पदक विजेता अजीत सिंह यादव को जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने सम्मानित किया. इस दौरान जिलाधिकारी ने उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि अजीत यादव की सफलता पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है.
कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने उन्हें सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया. जिलाधिकारी ने कहा कि अजीत यादव ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए इटावा के साथ-साथ देश का गौरव बढ़ाया है.
जिलाधिकारी ने अजीत यादव को भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि अजीत की सफलता युवाओं को यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
गौरतलब है कि अजीत सिंह यादव ने हाल ही में जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक एफ-46 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया. इससे पहले भी उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में इसी स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था.
लगातार दो बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिचय दिया है. वहीं, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम में भी अजीत यादव को सम्मानित किया गया था. दिल्ली के उपराज्यपाल ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर उनकी उपलब्धियों और संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा की सराहना की थी.
फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफलता हासिल कर रहे अजीत सिंह यादव की उपलब्धियों से इटावा में खुशी और गर्व का माहौल है. उनकी यह कामयाबी आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा बनेगी.
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