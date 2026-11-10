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इटावा में DM ने पैरा एथलीट अजीत सिंह को सम्मानित किया, भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता था रजत पदक

इटावा में DM ने पैरा एथलीट अजीत सिंह को सम्मानित किया ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा : जिले के एक होनहार खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2026 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट एवं पैरालंपिक पदक विजेता अजीत सिंह यादव को जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने सम्मानित किया. इस दौरान जिलाधिकारी ने उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि अजीत यादव की सफलता पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है.

कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने उन्हें सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया. जिलाधिकारी ने कहा कि अजीत यादव ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए इटावा के साथ-साथ देश का गौरव बढ़ाया है.