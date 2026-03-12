रामपुर में क्यों निलंबित किए गए 22 बंदूकों के लाइसेंस?, जानिए

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

रामपुर: जनपद में लाइसेंसी शस्त्रों के दुरुपयोग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. साल 2024 और 2025 के दौरान पुलिस और प्रशासन की जांच में ऐसे 22 मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों या हर्ष फायरिंग जैसे मामलों में किया गया है. इन मामलों की रिपोर्ट पुलिस ने जिलाधिकारी को भेज दी है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सभी 22 शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है.


हथियारों का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल: जानकारी के अनुसार, कई मामलों में पाया गया कि जिन लोगों को आत्मरक्षा के उद्देश्य से शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे, उन्होंने उनका इस्तेमाल सामाजिक कार्यक्रमों, शादियों या अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग के लिए किया. कुछ मामलों में हथियारों का उपयोग आपराधिक प्रवृत्तियों से जुड़े मामलों में भी सामने आया.

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारकों को यह समझना होगा कि हथियार उन्हें केवल आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं. यदि कोई व्यक्ति लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करता है, हर्ष फायरिंग करता है, किसी को डराने-धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है या किसी अपराध में उसका प्रयोग करता है, तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.

12 से अधिक मामलों में लाइसेंस रद: जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे मामलों में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है.लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाती है. पिछले दो वर्षों में 12 से अधिक मामलों में लाइसेंस रद्द किए गए हैं. भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी है कि वे अपने हथियारों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें. यदि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या हर्ष फायरिंग की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाएगा.

