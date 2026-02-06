ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद डीएम से गुहार, साहब! घर के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी मांग रहे 20 हजार घूस

फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को विकासखंड कार्यालय मोहम्मदाबाद का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने विकासखंड कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव, जनसुनवाई व्यवस्था, साफ-सफाई तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. साथ ही कार्यालय परिसर में स्थापित अन्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाए.



घर के लिए मांग रहे घूस: नीम करौली ग्राम पंचायत निवासी हेमंत कुमार दुबे ने आरोप लगाए कहा कि वह पिछले डेढ़ साल से आवास के लिए भटक रहे हैं. इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी 20 हजार रुपये की मांग कर रहे है. उन्होंने धमकी दी है कि यदि पैसे नहीं दिए तो उनके पास पहले से पक्का मकान होने की झूठी रिपोर्ट लगा दी जाएगी. इसको लेकर जिलाधिकारी ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.



ग्राम नगला भवानीसिंह निवासी नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा, 2 साल पहले मेरा मकान गिर गया. सेक्रेटरी आए और जांच भी करले गए, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराया गया है. जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि मामले में बीडीओ ने बताया कि उनके आवास पहले से ही पक्के हैं, फिर भी आवास मांग रहे हैं. मैंने बीडीओ से कहा है कि वह स्वयं जाकर स्थिति देखें और मुझे अवगत कराएं.



जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. उन्होंने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव और नियमित समीक्षा एवं निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना अधिकारी को अपने कार्यालय में रंगाई पुताई कराने टूटा प्लास्टर सही कराने के लिए निर्देशित दिया.

जिलाधिकारी ने आई.जी.आर.एस.पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण के निर्देश दिए. डीएम ने विकास खंड को प्राप्त केंद्रीय वित्त योजना, राज्य वित्त योजना की ग्रांट का शतप्रतिशत उपभोग करने के लिए निर्देशित किया. विकास खंड परिसर में निष्प्रयोज्य चिन्हित किए गए भवनों की नीलामी कराने के लिये निर्देशित किया.