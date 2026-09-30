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अमेठी में DM ने छात्राओं के साथ परखी भोजन की गुणवत्ता, कहीं ये बात

अमेठी में छात्राओं के साथ लंच करते हुए डीएम ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज असैदापुर के निरीक्षण पर पहुंचे जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने छात्राओं को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खुद परखी. डीएम ने छात्राओं के बीच बैठकर भोजन किया. उन्होंने मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके बाद उन्होंने मेस, छात्रावास, कक्षाओं और परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई समेत व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए. जिला अधिकारी ने छात्राओं के लिए तख्त खरीदने का निर्देश भी दिया.





जिलाधिकारी अमेठी शशांक चौधरी ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज असैदापुर का स्थलीय निरीक्षण किया. डीएम ने निरीक्षण के दौरान पठन-पाठन, छात्रावास, भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं प्रधानाचार्या को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.