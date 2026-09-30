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अमेठी में DM ने छात्राओं के साथ परखी भोजन की गुणवत्ता, कहीं ये बात

डीएम ने अतिरिक्त विद्यालय परिसर में उगी बड़ी घास को कटवाकर परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के दिए निर्देश.

अमेठी में छात्राओं के साथ लंच करते हुए डीएम
अमेठी में छात्राओं के साथ लंच करते हुए डीएम (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 10:55 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 11:34 AM IST

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अमेठी: आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज असैदापुर के निरीक्षण पर पहुंचे जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने छात्राओं को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खुद परखी. डीएम ने छात्राओं के बीच बैठकर भोजन किया. उन्होंने मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके बाद उन्होंने मेस, छात्रावास, कक्षाओं और परिसर का निरीक्षण कर साफ-सफाई समेत व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए. जिला अधिकारी ने छात्राओं के लिए तख्त खरीदने का निर्देश भी दिया.


जिलाधिकारी अमेठी शशांक चौधरी ने मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज असैदापुर का स्थलीय निरीक्षण किया. डीएम ने निरीक्षण के दौरान पठन-पाठन, छात्रावास, भोजन व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं प्रधानाचार्या को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले मेस का निरीक्षण किया और छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली. उन्होंने स्वयं छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया और मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने छात्रावास का निरीक्षण कर वहां की साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया. प्रधानाचार्या गीता वर्मा ने छात्रावास में कुछ तख्तों की कमी की जानकारी दी. जिस पर जिलाधिकारी ने विद्यालय अथवा अन्य उपलब्ध फंड से आवश्यक तख्तों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए.

अमेठी में छात्राओं के साथ लंचकर DM ने परखी भोजन की गुणवत्ता (Video Credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने कक्षाओं में पहुंचकर छात्राओं से उनकी पढ़ाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए. उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया और सभी शिक्षकों को प्रतिदिन समय से विद्यालय पहुंचकर शिक्षण कार्य करने के लिए निर्देशित किया. निरीक्षण के दौरान विद्यालय में चल रहे मरम्मत कार्यों का भी अवलोकन किया गया.

जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त विद्यालय परिसर में उगी बड़ी घास को कटवाकर परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने के भी निर्देश दिए.

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Last Updated : September 30, 2026 at 11:34 AM IST

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