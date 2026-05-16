संभल में 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण; DM बोले- "100 करोड़ से अधिक की धनराशि रिलीज, खरीदी जाएगी 38 हेक्टेयर जमीन"
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने शनिवार को श्रीवंश गोपाल तीर्थ का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 11:10 PM IST
संभल : प्रदेश सरकार ने संभल को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है. 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूपों वाले इस पौराणिक नगर में बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जा रहा है. इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई है. शनिवार को जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने श्रीवंश गोपाल तीर्थ का निरीक्षण किया.
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि सरकार द्वारा 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गई है. योजना के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी की जा चुकी है. इसी क्रम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाना है तथा इसके लिए भूमि भी खरीदी जानी है.
उन्होंने बताया कि यहां पर्यटन विकास से संबंधित कार्य भी चल रहे हैं. प्रस्तावित कार्यों को परिक्रमा मार्ग के साथ जोड़कर एक इंटीग्रेटेड तरीके से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इसी उद्देश्य से आज निरीक्षण किया गया.
उन्होंने बताया कि पूरे 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए 300 रुपये करोड़ से ज्यादा का अनुमानित बजट तय किया गया है. पहले चरण में ₹100 करोड़ से अधिक की रकम रिलीज भी कर दी गई है.
उन्होंने बताया कि लगभग 38 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी और परिक्रमा मार्ग को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. श्री वंश गोपाल तीर्थ से शुरू होने वाले इस परिक्रमा मार्ग में फ्लोरिंग, भव्य गेट, सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यटन सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके.
जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की कोशिश सिर्फ सड़क बनाने की नहीं, बल्कि पूरे धार्मिक क्षेत्र को “इंटीग्रेटेड टूरिज्म और फेथ कॉरिडोर” के रूप में विकसित करने की है. शनिवार को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण कर विकास योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार की.
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