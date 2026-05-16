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संभल में 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण; DM बोले- "100 करोड़ से अधिक की धनराशि रिलीज, खरीदी जाएगी 38 हेक्टेयर जमीन"

संभल में 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का DM-SP ने किया निरीक्षण ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : प्रदेश सरकार ने संभल को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है. 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूपों वाले इस पौराणिक नगर में बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जा रहा है. इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई है. शनिवार को जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने श्रीवंश गोपाल तीर्थ का निरीक्षण किया. संभल में 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का DM-SP ने किया निरीक्षण (Video credit: ETV Bharat) जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि सरकार द्वारा 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के निर्माण की योजना को स्वीकृति दे दी गई है. योजना के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी की जा चुकी है. इसी क्रम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाना है तथा इसके लिए भूमि भी खरीदी जानी है.