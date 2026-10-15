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School Idol Sur aur Taal Sangram: सुर और ताल से हुनर दिखा रहे विद्यार्थी, जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक

‘झारखंड स्कूल आइडल–सुर और ताल संग्राम’ प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को गायन और नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पहली बार आयोजित झारखंड स्कूल प्रतिभा खोज 2026 के तहत ‘झारखंड स्कूल आइडल–सुर और ताल संग्राम’ प्रतियोगिता के जिला स्तरीय चयन कार्यक्रम चल रहे हैं. गुरुवार को रांची, हजारीबाग, दुमका, कोडरमा और खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में विद्यार्थियों ने गायन और नृत्य की विभिन्न विधाओं में हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में छात्राओं की भागीदारी और उत्साह विशेष रूप से देखने को मिला.