School Idol Sur aur Taal Sangram: सुर और ताल से हुनर दिखा रहे विद्यार्थी, जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक
रांची में झारखंड स्कूल प्रतिभा खोज के तहत ‘झारखंड स्कूल आइडल–सुर और ताल संग्राम’ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 8:58 PM IST
रांचीः झारखंड के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को गायन और नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पहली बार आयोजित झारखंड स्कूल प्रतिभा खोज 2026 के तहत ‘झारखंड स्कूल आइडल–सुर और ताल संग्राम’ प्रतियोगिता के जिला स्तरीय चयन कार्यक्रम चल रहे हैं. गुरुवार को रांची, हजारीबाग, दुमका, कोडरमा और खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में विद्यार्थियों ने गायन और नृत्य की विभिन्न विधाओं में हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में छात्राओं की भागीदारी और उत्साह विशेष रूप से देखने को मिला.
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को सामने लाना और उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है. प्रतियोगिता में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं. इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपनी रचनात्मक क्षमता विकसित करने और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.
दो वर्गों में हो रही प्रतियोगिता
झारखंड स्कूल आइडल में कक्षा छह से आठ और कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं. जिला स्तर पर चयन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है. इसके बाद जिला स्तर पर चुने गए प्रतिभागी प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. प्रमंडल स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा. इस तरह प्रतियोगिता को तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है, ताकि अलग-अलग जिलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके.
विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए जागरुकता अभियान
इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. परियोजना निदेशक शशि रंजन और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग के नेतृत्व में जागरूकता वैन रवाना की गई है. अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों और विद्यालयों तक प्रतियोगिता की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हो सकें.
कला के लिए मिलेगा बड़ा मंच
झारखंड स्कूल प्रतिभा खोज के जरिए विद्यार्थियों को गायन और नृत्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा. जिला स्तर से प्रमंडल और फिर राज्य स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित करेगी. प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यालयों में कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है.
इसे भी पढ़ें- ‘मांदर 2026’ का आगाज, गीत-संगीत और कला से सजा रांची विवि परिसर
इसे भी पढ़ें- पलामू में परवाज अभियान की शुरुआत, डीसी ने स्कूली बच्चों के साथ किया संवाद, जानें क्या है उद्देश्य
इसे भी पढ़ें- Durga Puja: मूर्ति कला में निपुण कारीगरों की कला साधना के कद्रदानों की कमी! जानें, ऐसा क्यों