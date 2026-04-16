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अमीन कागजी बोले- भाजपा सरकार में जमीनों पर कब्जे के मामले बढ़े, विधायक बालमुकुंद आचार्य ने दिया जवाब

जनसुनवाई को लेकर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने सवाल उठाए. विधायक बालमुकुंदाचार्य ने दावे को किया खारिज. जानिए पूरा मामला...

Jaipur Public Hearing
जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 4:22 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. छह महीने बाद हुई जनसुनवाई में कम संख्या में फरियादी पहुंचे. जनसुनवाई को लेकर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने सवाल उठाए और कहा कि सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में आम जनता को कोई राहत नहीं मिल पा रही और जमीनों पर कब्जे के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है.

वहीं, दूसरी ओर भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने अमीन कागजी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर स्तर पर आम जनता की सुनवाई हो रही है और जमीनों पर कब्जे के जो मामले बढ़े हैं वह बहुसंख्यक समुदाय के क्षेत्र से जुड़े हुए अधिक हैं. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में हुई.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जनसुनवाई में भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य एवं गोपाल शर्मा, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी एवं शिखा मील बराला भी मौजूद रही. जनसुनवाई में पानी, बिजली, सड़क, जेडीए, निगम, चिकित्सा, विद्युत, राजस्व पुलिस आदि विभागों से जुड़ी हुई शिकायतें लेकर फरियादी पहुंचे थे. कलेक्टर संदेश नायक ने हर एक फरियादी को बुलाकर उनकी समस्याएं पूछी और संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए.

किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने जनसुनवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले ढाई साल में भाजपा के कार्यकाल में सरकार आम जनता की कोई मदद नहीं कर पाई. पिछले ढाई साल में जनता काफी परेशान है, भू-माफिया सक्रिय है, लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं. पुलिस भी आम जनता की कोई मदद नहीं कर रही. जनसुनवाई में ऐसे बुजुर्ग महिलाएं भी आईं, जो पीड़ित हैं और पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है.

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शरीफों के मकानों पर भू-माफिया कब्जा कर रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा. कई लोग ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी उनको संपत्ति नहीं बेचने दे रहे. कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो लोगों को संपत्ति नहीं बेचने दे रहे. अमीन कागजी ने कहा कि कलेक्टर नए आए हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वे अच्छे फैसले लेंगे और आम जनता को राहत देंगे. उन्होंने कहा कि जनमानस बहुत व्यथित हैं और सरकार का गवर्नेंस जीरो है.

उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में ऐसे भी कई लोग आए हैं जो पहले भी कई बार चक्कर काट चुके हैं. अधिकारी सुनवाई तो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा. उच्च अधिकारी जब फरियादी को संबंधित अधिकारी के पास भेजते हैं तो वहां फरियादी की कोई सुनवाई नहीं हो रही.
दूसरी ओर भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अमीन कागजी के दावों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा सरकार आम जनता की सुनवाई कर रही है.

प्रदेश की जनता हमारा परिवार है और उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सोमवार को जनसुनवाई करते हैं. इसके अलावा मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं. उन्होंने कहा कि कलेक्टर संदेश नायक आम जनता की जनसुनवाई कर रहे हैं. चाहे जमीन के कब्जे का मामला हो, नामांतरण का मामला हो या अन्य कोई मामला हो. संबंधित अधिकारी को मामले के निस्तारण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं.

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पिछले ढाई साल में जमीनों पर कब्जे के मामले बढ़ने के विधायक अमीन कागजी के सवाल पर बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जनसुनवाई में जमीनों पर कब्जे की कुछ मामले सामने आए हैं. पहले इन क्षेत्रों में बहुसंख्यक लोग रहते थे, लेकिन फिर वहां समुदाय विशेष के लोग आए और उन्होंने मारपीट कर जमीनों पर कब्जा कर लिया. उन्होंने कहा कि एक मामला तो ऐसा आया जिसमें फरियादी ने कहा कि कोरोना काल वह अपने बेटे के पास गया हुआ था और पीछे से समुदाय विशेष के लोगों ने मंदिर और मंदिर के बरामदे पर कब्जा कर लिया और वहां मस्जिद बना दी.

उन्होंने कहा कि यह सब मामले कांग्रेस के कार्यकाल के हैं जो अभी भी चल रहे हैं. जिन क्षेत्रों में बहुसंख्यक समाज पलायन कर गया या उनका पलायन करा दिया गया, उन क्षेत्रों में उपद्रवी लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि फरियादियों की सब जगह सुनवाई हो रही और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है. कोर्ट कचहरी के मामले में जरूर फरियादी समाधान जल्दी होने की उम्मीद में अधिक चक्कर काट रहा है.

कम संख्या में पहुंचे फरियादी : जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में लगभग 6 महीने बाद जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. नए कलेक्टर संदेश नायक की भी यह पहली जनसुनवाई थी. इस जनसुनवाई में लगभग 88 प्रकरण सामने आए इनमें से लगभग 8 मामलों का जिला कलेक्टर संदेश नायक ने हाथों-हाथ निपटारा कर दिया. जनसुनवाई में 20 मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे, बाकी प्रकरण अन्य विभागों के थे.

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