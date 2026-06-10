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नारी चौपाल : महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना उद्देश्य...

नारी चौपाल के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई.

नारी चौपाल एवं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम
नारी चौपाल एवं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम (ETV Bharat Kuchaman)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 3:34 PM IST

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झुंझुनू/कुचामनसिटी : मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर झुंझुनू और कुचामनसिटी में जिला स्तरीय 'नारी चौपाल एवं नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम आयोजित किया गया. नारी चौपाल के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया समझाई गई. कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है.

इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य कर रही है. महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज और राष्ट्र के विकास को नई दिशा मिलती है. ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका के लिए प्रोत्साहित करना है.

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झुंझुनू में कार्यक्रम में राजीविका से जुड़ी लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, कृषि दीदी, सोलर सखी, बैंक सखी, स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया. उपस्थित अधिकारियों ने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के बारे में जागरूक किया. साथ ही महिलाओं को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया.

कुचामनसिटी में गूंजी महिला सशक्तिकरण की आवाज : महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नारी चौपाल-नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना रहा.

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एसडीएम विश्वामित्र मीणा ने कहा कि नारी चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को घर की चौखट से निकालकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है. जब महिलाएं शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. प्रशासन महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर अंजु सैनी ने कहा कि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र महिला तक पहुंचाना प्राथमिकता है. उन्होंने महिलाओं से स्वास्थ्य, पोषण, बालिका शिक्षा और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान करते हुए कहा कि जागरूक महिला ही सशक्त समाज की आधारशिला होती है.

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री डॉ. रजनी गावड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी अनेक योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. उन्होंने महिलाओं से योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने और देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.

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उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. चौपाल में विभिन्न विभागों के सहायता काउंटर भी लगाए गए, जहां महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया.

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