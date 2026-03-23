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नशे के काले कारोबार से अर्जित संपत्तियों की होगी जांच, पटवारी भेजेंगे रिपोर्ट

शिमला में जिला स्तरीय मासिक एनकॉर्ड की बैठक आयोजित की गई. बैठक में नशे के खिलाफ किए गए कार्यक्रमों की जानकारी रखी गई.

शिमला में आयोजित एनकॉर्ड मीटिंग
शिमला में आयोजित एनकॉर्ड मीटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
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शिमला: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मासिक एनकॉर्ड की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी एसडीएम ने एक माह में नशे के खिलाफ किए गए कार्यक्रमों की जानकारी रखी. बैठक मे उपायुक्त शिमला ने कहा कि जिला पुलिस नशे के खिलाफ बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है. हाल ही में जिला पुलिस ने नशे के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है.

डीसी शिमला ने कहा कि पटवारी नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के बारे में रिपोर्ट एसडीएम को भेजेंगे. एसडीएम इसकी गहन निगरानी करें, ताकि नशे के कारोबार से अर्जित सम्पत्तियों की जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जा सके. नशे के कारोबारियों की संपत्तियों की जांच में पुलिस को राजस्व विभाग और अन्य विभाग तुरंत सूचना मुहैया करवाना सुनिश्चित करेंगे. नशे के खिलाफ जागरूक करने वाले गतिविधियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा. सभी विभाग एकजुट होकर कार्य करेंगे. ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल ऐप के बारे में सभी स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को जानकारी दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं. ऐसे में एक्साइज विभाग अवैध शराब और स्टॉकिंग पर विशेष निगरानी रखेंगे. जिला में जब तक पंचायत इकाइयों के चुनाव संपन्न नहीं होते है, तब तक अन्य हितधारकों के साथ बैठकें करके जिला को नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में कार्य करें. उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि जिन क्षेत्रों में समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां पर जल्द ही समितियों का गठन किया जाए.

एनकार्ड समिति नशे की समस्या को सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नियंत्रित करने का प्रयास करती है. ये समिति शिमला को प्रशासन और समाज के सहयोग से नशा-मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करती है. इसके माध्यम से न केवल अपराध को कम करने का प्रयास किया जाता है, बल्कि युवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित किया जाता है.

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. एनडीपीएस मामलों में तीव्रता से कार्रवाई की जा रही है. अंतर्राज्यीय नशा गिरोहों का भंडाफोड़ हो रहा है. नशे से जुड़े मामलों में वित्तीय जांच काफी धीमी है. इसके लिए राजस्व विभाग से रिपोर्ट के आधार पर ही तेजी आएगी.

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