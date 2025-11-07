ETV Bharat / state

राष्ट्रीय गीत को 150 साल पूरे: कोटा में बिरला बोले-करोड़ों भारतीयों की आत्मा का गीत बन चुका वंदे मातरम

बंकिमचंद्र लिखित वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कोटा में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ.

Youth holding the tricolor at a district-level function in Kota
कोटा में जिला स्तरीय समारोह में तिरंगा थामे युवा (ETV Bharat Kota)
Published : November 7, 2025 at 3:15 PM IST

कोटा: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर शुक्रवार को महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह हुआ. इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह हम सबके लिए ऐतिहासिक पल है. 150 वर्ष पहले आज के दिन इसी धरती पर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ में यह गीत लिखा था. यह आज भारत की करोड़ों लोगों की आत्माओं का गीत बन चुका है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जब यह गीत लिखा था, तब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था. इसमें करोड़ों लोग हिस्सा ले रहे थे. एक धारा क्रांति व सत्याग्रह की थी तो दूसरी धारा लेखन और कवि के माध्यम से देश के लोगों को जगाने की थी. तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा, जो भारत की जन जन का गीत बन गया. इसी गीत के जरिए करोड़ों लोग आजादी के आंदोलन में कूद पड़े. आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण में यह गीत करोड़ों लोगों का योगदान व प्रेरणा देता है. आज संकल्प का दिन है. कड़ी मेहनत से भारत को विकसित बनाने का संकल्प लें. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, प्रभारी मंत्री गौतम दक और विधायक संदीप शर्मा आदि मौजूद थे.

लोकसभा स्पीकर बिरला बोले... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ : जयपुर के SMS स्टेडियम में 50 हजार लोगों ने एक साथ गाया राष्ट्रीय गीत

Guests present at the ceremony
समारोह में मौजूद अतिथि (ETV Bharat Kota)

समारोह की शुरुआत स्कूली बच्चों की प्रस्तुति से हुई. पुलिस और आर्मी बैंड ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी. अतिथियों ने स्टेडियम में ‘वंदे मातरम्’ प्रदर्शनी और स्वदेशी मेले का अवलोकन भी किया. लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और देश की आत्मनिर्भरता में योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई.

नेताओं का जमावड़ा: अंता उपचुनाव के चलते कोटा सर्किट हाउस में कई नेता व मंत्री रुके हैं. स्पीकर बिरला सर्किट हाउस पहुंचे. यहां डिप्टी सीएम बैरवा, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, पंचायती राज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी समेत कई नेताओं ने बिरला ने मंत्रणा की.

