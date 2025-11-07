ETV Bharat / state

राष्ट्रीय गीत को 150 साल पूरे: कोटा में बिरला बोले-करोड़ों भारतीयों की आत्मा का गीत बन चुका वंदे मातरम

कोटा: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर शुक्रवार को महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह हुआ. इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह हम सबके लिए ऐतिहासिक पल है. 150 वर्ष पहले आज के दिन इसी धरती पर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ में यह गीत लिखा था. यह आज भारत की करोड़ों लोगों की आत्माओं का गीत बन चुका है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जब यह गीत लिखा था, तब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था. इसमें करोड़ों लोग हिस्सा ले रहे थे. एक धारा क्रांति व सत्याग्रह की थी तो दूसरी धारा लेखन और कवि के माध्यम से देश के लोगों को जगाने की थी. तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा, जो भारत की जन जन का गीत बन गया. इसी गीत के जरिए करोड़ों लोग आजादी के आंदोलन में कूद पड़े. आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण में यह गीत करोड़ों लोगों का योगदान व प्रेरणा देता है. आज संकल्प का दिन है. कड़ी मेहनत से भारत को विकसित बनाने का संकल्प लें. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, प्रभारी मंत्री गौतम दक और विधायक संदीप शर्मा आदि मौजूद थे.