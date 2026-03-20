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रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन

रांची: राजधानी रांची में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि पर रोक लगाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय जांच और निर्णय समिति का गठन किया गया है.

अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत

इस पहल का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत दिलाना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत गठित यह समिति अब निजी स्कूलों की फीस संरचना पर नजर रखेगी और किसी भी तरह की अनियमितता या शिकायत की स्थिति में उचित निर्णय ले सकेगी.

मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है अतिरिक्त आर्थिक दबाव

लंबे समय से अभिभावकों की यह शिकायत रही है कि निजी विद्यालय बिना किसी ठोस आधार के हर वर्ष फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है. ऐसे में जिला प्रशासन की यह पहल अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है.

मानकों से अधिक शुल्क वसूलने पर कार्रवाई

समिति के गठन के बाद अब कोई भी निजी विद्यालय निर्धारित मानकों से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेगा. यदि किसी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यालय पर 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

स्कूल की मान्यता रद्द करने पर विचार

इसके अलावा गंभीर मामलों में विद्यालय की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है. इस जिला स्तरीय समिति में प्रशासनिक और शैक्षणिक क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, ताकि निर्णय प्रक्रिया संतुलित और निष्पक्ष हो सके.

समिति के अध्यक्ष होंगे डीसी

समिति के अध्यक्ष उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी होंगे, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी और एक सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) इसके सदस्य होंगे. इसके अलावा निजी विद्यालयों के प्रतिनिधित्व के लिए गुरूनानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डीएवी कपिलदेव के प्राचार्यों को शामिल किया गया है. अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल और जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली के अभिभावकों को भी सदस्य बनाया गया है, साथ ही रांची जिले के सभी सांसद और विधायक भी इस समिति का हिस्सा होंगे.

मामले की निष्पक्ष और गहन जांच