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पलामू के लोगों का बैंक में जमा है 10 हजार करोड़, फिर क्यों ऋण नहीं बांट रहा बैंक- मंत्री ने उठाया सवाल

पलामू में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक ( ETV Bharat )