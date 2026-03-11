ETV Bharat / state

झाड़ोल जेल में कैदियों ने जेलर पर लगाए मारपीट के आरोप, दर्ज कराए 3 मुकदमे

उदयपुर: जिले के झाड़ोल उप कारागृह में कैदियों के साथ मारपीट और जेल व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों का मामला सामने आया है. यह खुलासा तब हुआ जब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने उप कारागृह का अचानक निरीक्षण किया.

कुलदीप शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई कैदियों ने जेलर करण गरासिया और कुछ जेल प्रहरियों पर गंभीर आरोप लगाए. बंदियों का कहना था कि उन्हें पट्टों और डंडों से बेरहमी से पीटा जाता है. कैदियों ने अपने हाथों, पैरों और पीठ पर चोट के निशान भी न्यायाधीश को दिखाए. मामले की गंभीरता देखते हुए एडीजे कुलदीप शर्मा ने तुरंत तीन कैदियों से लिखित शिकायत ली और उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया. इसके बाद तीनों बंदियों की ओर से झाड़ोल थाने में जेलर करण गरासिया और संबंधित जेल प्रहरियों के खिलाफ तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज कराए गए हैं.

अनियमितताएं भी सामने आईं: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि निरीक्षण में जेल की अन्य गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं. कैदियों ने बताया कि उनमें से अधिकांश दूसरे जिलों से संबंधित मुकदमों में विचाराधीन हैं, लेकिन उनकी पेशी न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है और न ही उन्हें अदालत ले जाया जा रहा है. इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है.