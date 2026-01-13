AI, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट से होगी ग्रामीण कार्यों की निगरानी, 125 दिन के रोजगार की गारंटी : सुरेश रावत
योजना के अंतर्गत कार्यों की निगरानी एआई, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से होगी, जबकि हर छह माह में डिजिटल सोशल ऑडिट अनिवार्य रहेगा.
Published : January 13, 2026 at 9:42 AM IST
भरतपुर : जिले के ग्राम इकरन में सोमवार रात आयोजित रात्रि चौपाल में जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ग्रामीण विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण रोजगार योजनाओं की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन को समय पर 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी के साथ भुगतान सुनिश्चित होगा.
जल संसाधन एवं जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्यों के साथ अब साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी और भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाएगा.
सोमवार रात को सेवर ब्लॉक के ग्राम इकरन में आयोजित रात्रि चौपाल एवं संवाद कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए मंत्री रावत ने कहा कि यह योजना पुरानी मनरेगा का परिष्कृत और मजबूत स्वरूप है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. योजना के अंतर्गत कार्यों की निगरानी ए आई, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से होगी, जबकि हर छह माह में डिजिटल सोशल ऑडिट अनिवार्य रहेगा.
उन्होंने बताया कि अब केवल कच्चे कार्य ही नहीं, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सकें. श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक भुगतान को अनिवार्य किया गया है. यदि दो सप्ताह से अधिक की देरी होती है तो श्रमिकों को स्वतः मुआवजा मिलेगा. किसानों की समस्याओं को देखते हुए फसल कटाई के समय इस योजना में ब्रेक का भी प्रावधान रखा गया है.
मंत्री रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनहित के फैसले ले रही हैं ताकि योजनाओं का लाभ आमजन तक पारदर्शिता से पहुंचे. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चौपालों में आमजन के बीच रहकर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करें. राज्य बजट में जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संगठनों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सीधे सुझाव भी लिए जा रहे हैं.
ग्रामीणों से सीधा संवाद : रात्रि चौपाल के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं. क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए खेमला नाले की स्वीकृति की जानकारी दी गई. वहीं, खेल मैदान विकास को लेकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया. गरीब, किसान और मजदूरों के बीच बैठकर योजनाओं का लाभ दिलाना और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मृदुलसिंह ने वीबी-जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया समझाई.