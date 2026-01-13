ETV Bharat / state

AI, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट से होगी ग्रामीण कार्यों की निगरानी, 125 दिन के रोजगार की गारंटी : सुरेश रावत

भरतपुर में रात्रि चौपाल ( Source : PRO )

भरतपुर : जिले के ग्राम इकरन में सोमवार रात आयोजित रात्रि चौपाल में जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ग्रामीण विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण रोजगार योजनाओं की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन को समय पर 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी के साथ भुगतान सुनिश्चित होगा. जल संसाधन एवं जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्यों के साथ अब साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी और भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाएगा. पढ़ें. बाड़मेर में जियो टैगिंग के साथ मिला प्रवासी पक्षी, जांच में जुटा वन विभाग सोमवार रात को सेवर ब्लॉक के ग्राम इकरन में आयोजित रात्रि चौपाल एवं संवाद कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए मंत्री रावत ने कहा कि यह योजना पुरानी मनरेगा का परिष्कृत और मजबूत स्वरूप है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. योजना के अंतर्गत कार्यों की निगरानी ए आई, जियो-टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से होगी, जबकि हर छह माह में डिजिटल सोशल ऑडिट अनिवार्य रहेगा.