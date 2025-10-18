ETV Bharat / state

दीपावली में अनहोनी से निपटने के लिए यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में जिला अस्पताल तैयार, बेड रिजर्व किए गये

अस्पतालों में विशेषज्ञ की ड्यूटी लगायी गयी: बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि आमतौर पर दीपावली के मौके पर पटाखे से जलने वाले केस अधिक आते है और इमरजेंसी में भी बहुत से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा बहुत से लोग घरों में झालरों को लगाते समय बिजली की चपेट में आ जाते हैं. इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर अस्पताल प्रशासन ने इमरजेंसी में 10 बेड आरक्षित किए हैं. वहीं दीपावली के दिन ड्यूटी के लिए चार्ट तैयार हो चुका है. एक टीम गठित की गई है.

साथ ही, चीन निर्मित पटाखों से बचने की भी चेतावनी दी क्योंकि वे अधिक विषैले और नुकसानदेह होते हैं. दीपावली के मौके पर प्राथमिक उपचार के लिए बर्फ और पानी पास रखें और किसी भी दवा का सेवन चिकित्सक की सलाह से ही करें.

चीनी पटाखों से बचने की चेतावनी: सिविल अस्पताल की निदेशक डॉ कजली गुप्ता ने कहा कि इमरजेंसी 24 घंटे चलेगी. अनहोनी से निपटने के लिए अस्पताल में 20 बेड़ आरक्षित किए गए हैं. पर्यावरण की दृष्टि से कम हानिकारक विकल्पों जैसे इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी या कम्प्रेस्ड एयर तकनीक से बनी आतिशबाजी का प्रयोग करने की सलाह दी, जो शोर और प्रदूषण दोनों को कम करती हैं.

अस्पतालों में पूरी तैयारियां की गईं: उन्होंने कहा कि अनहोनी से निपटने के लिए अस्पताल में पूरी तैयारी की गई है. 24 घंटे चिकित्सा ऑन कॉल ड्यूटी पर रहेंगे इसके अलावा फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के चिकित्सक ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. इमरजेंसी 24 घंटा खुली रहेगी. इमरजेंसी में यह विशेषज्ञ पर रहेंगे. उन्होंने कहा कि दिपावली के एक-दो दिन पहले और एक-दो दिन रात तक बहुत सारे जलते और झुला में के मामले अस्पताल में आते हैं. साथ ही एक्सीडेंटल केस आते हैं.

आतिशबाजी की रोशनी में सीधे न देखें: आतिशबाजी की रोशनी में सीधे न देखें और जहां तक संभव हो प्रोटेक्टिव ग्लासेज का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि सिंथेटिक कपड़ों की बजाय सूती और मोटे कपड़े पहनना अधिक सुरक्षित है. बच्चों को पटाखों से दूर रखें और किसी भी परिस्थिति में पटाखे जेब में न रखें. यदि त्वचा जल जाए तो केवल ठंडे पानी से धोएं लेकिन उस पर मक्खन, तेल या पाउडर जैसे घरेलू पदार्थ न लगाएं.

बर्न इंजरी के कई केस आते हैं: सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि दीपावली के दौरान आंखों और त्वचा की सुरक्षा पर भी विशेष बल दिया. उन्होंने बताया कि यदि कोई पटाखा आंख में लग जाए तो आंख को रगड़ें नहीं, बल्कि तुरंत साफ पानी से धोकर डॉक्टर से संपर्क करें.

ऑन कॉल ड्यूटी पर 24 घंटे रहेंगे डॉक्टर: कई लोग बुरी तरह से जल जाता है तो कोई बुरी तरह से पटाखे या झालर से झुलस जाते हैं. लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में दीपावली को लेकर डॉक्टर की ड्यूटी तय हुई है किसकी ड्यूटी कहां लगेगी. कौन ड्यूटी पर रहेगा. फिलहाल अभी हेल्पलाइन नंबर अस्पतालों की ओर से जारी नहीं हुआ है दीपावली के एक दिन पहले जिला प्रशासन सभी अस्पतालों और जरूरी हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे. जहां पर लोग संपर्क कर सकेंगे.

दीपावली को लेकर राजधानी के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की एक यूनिट तैयारी की जा रही है, क्योंकि हर बार दीपावली में लोग पटाखे जलाने के चक्कर में खुद को जला ले बैठते हैं. ऐसे में अस्पताल में डॉक्टरों की टीम बनाई जा रही है. सभी अस्पतालों में डॉक्टर के तैनाती रहेगी जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगी रहेगी. वह इमरजेंसी में उपस्थित रहेंगे. दीपावली पर बहुत सारी अनहोनियां होती हैं.

लखनऊ: हर वर्ष दीपावली के मौके पर यूपी के बड़े मेडिकल संस्थानों और सरकारी जिला अस्पतालों में जलने व झुलसने के मामले सामने आते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग दीपावली के दो दिन पहले से ही सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की ड्यूटी चार्ट को तैयार करता है, उनमें निर्धारित किया जाता है कि किन-किन विशेषज्ञों की ड्यूटी लगेगी. दीपावली के मौके पर अस्पताल के सभी वरिष्ठ विशेषज्ञ ऑन कॉल ड्यूटी पर 24 घंटे रहेंगे.

पिछले साल बर्न इंजरी के कई मामले आए थे: जिस विशेषज्ञ की ड्यूटी रहेगी. वह इमरजेंसी में ड्यूटी पर रहेगा. इमरजेंसी में नेत्र रोग विशेषज्ञ, सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जनरल फिजिशियन और कर्मचारी तैनात रहेंगे. उन्होंने कहा कि हर साल कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है. पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे केस आए थे जिसमें कोई पटाखों से जला था तो कोई झालर लगाते समय बिजली की चपेट में आया था. पिछले साल पटाखों से चलने वाले मरीजों की संख्या अधिक थी.

हार्ट पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज रहें सावधान: उन्होंने कहा कि ने दीपावली के अवसर पर हृदय एवं उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान पटाखों की तेज आवाज और वायु में बढ़ता प्रदूषण ऐसे मरीजों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है. उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को पटाखों की तेज आवाज और धुएं से यथासंभव दूरी बनाए रखनी चाहिए.

शोर और प्रदूषण से बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर: अत्यधिक शोर और प्रदूषण से रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है, जिससे बेचैनी, घबराहट, सिरदर्द, चक्कर या दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में तुरंत आराम करें और डॉक्टर से संपर्क करने में विलंब न करें.

उन्होंने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों की हाल ही में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुई है, उन्हें दीपावली पर पटाखों और धुएं से पूरी तरह बचना चाहिए. इन परिस्थितियों में शोर और प्रदूषण दोनों ही हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं.

इमरजेंसी में हर दीपावली कई केस आते हैं: लोकबंधु अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि अस्पताल में पिछले साल बहुत सारे ऐसे केस आए थे, जिसमें कोई बिजली की चपेट में आ गया तो कोई पटाखों से जल गया. बहुत सारे बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं.

ऐसे में नेत्र रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और पीडियाट्रिक विशेषज्ञ इमरजेंसी में तैनात रहेंगे. इसके अलावा बाकी के डॉक्टर संपर्क में रहेंगे जरूरत पड़ने पर वह भी मरीज के इलाज के लिए आएंगे. उन्होंने बताया कि दीपावली के मौके पर इमरजेंसी में इस तरह के केस बहुत आते हैं. इसलिए लोगों को बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है.

ट्रामा सेंटर में 20 बेड आरक्षित: केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि केजीएमयू ट्रामा सेंटर हमेशा से इमरजेंसी के लिए ही ही है. दीपावली के मौके पर सभी को अलर्ट कर दिया जाता है. ताकि, यदि कोई मरीज पटाखे से जलता है या फिर झालर की लाइट की चपेट में आता है तो उसे तुरंत इलाज मिल सकें. इसके लिए ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात रहते हैं. जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन, स्टाफ कर्मचारी इत्यादि शामिल रहते हैं.

डॉक्टरों की शिफ्ट में लगायी गई ड्यूटी: एनटीपीसी के सहयोग फंड से ही बर्न यूनिट बनी. जिसका संचालन केजीएमयू प्रशासन कर रहा है इस बर्न यूनिट में सभी फैकल्टी मेंबर एक्सपर्ट ड्यूटी लगती है और सभी को अपनी ड्यूटी करनी होती है इसलिए दीपावली को लेकर पहले से ही तैयारी हो चुकी है. यह बर्न यूनिट एक्टिव है. अलग-अलग डॉक्टरों की शिफ्ट में ड्यूटी लगती है.

फिलहाल दीपावली के लिए 20 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि इमरजेंसी में आए हुए मरीज को तुरंत ट्रीटमेंट मिल सकें. लोहिया अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि संस्थान की इमरजेंसी में सभी विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात रहेंगे. जिसमें वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, फिजिशियन की ड्यूटी लगी है. अपनी ड्यूटी चार्ट के आधार पर ड्यूटी देंगे. इमरजेंसी में पर्याप्त बेड उपलब्ध है.

पटाखों के धुएं में खतरनाक केमिकल: ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचर के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त ने बताया कि आतिशबाजी के धुएं में कैडमियम, बेरियम, रूबीडियम, स्ट्रॉन्शियम और डाइऑक्सिन जैसे खतरनाक रसायन पाए जाते हैं. ये तत्व फेफड़ों, हृदय, आंखों और त्वचा पर गंभीर असर डालते हैं. आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं न केवल वायु, बल्कि जल और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है.

दमा का दौरा पड़ने की आशंका: डॉ. सूर्यकान्त ने कहा कि भारत में लगभग 4 करोड़ लोग अस्थमा और 6 करोड़ लोग सीओपीडी जैसी सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं. ऐसे लोगों के लिए दीपावली का समय एक दुस्वप्न साबित हो सकता है, क्योंकि पटाखों का धुआं और महीन धूल उनके फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर दम घुटने, दमा का दौरा पड़ने या दिल की परेशानी बढ़ाने का कारण बनता है.

सीओपीडी और एलर्जी के मरीज बरतें सावधानी: उन्होंने दीपावली के मौके पर सांस संबंधी मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अस्थमा, सीओपीडी और एलर्जी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दीपावली का समय विशेष रूप से सतर्क रहने का होता है, क्योंकि इस दौरान वायु में धूल, धुआं और प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है.

ऐसे मरीज जितना संभव हो घर के अंदर रहें और अधिक से अधिक तरल पदार्थ ग्रहण करें. वायु प्रदूषण अधिक होने की स्थिति में मास्क का प्रयोग करें और इनहेलर का नियमित रूप से उपयोग करते रहें. उन्होंने सलाह दी कि यदि लक्षणों में सुधार न हो या सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाए तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें.

धूल के कण बहुत हानिकारक होते हैं: डॉ. सूर्यकान्त ने कहा कि दीपावली के दौरान घरों में साफ-सफाई, पुताई और रंगाई-पेंटिंग का चलन बहुत आम है. स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सफाई के दौरान उठने वाली धूल, गंदगी और डस्ट माइट्स जैसे सूक्ष्म कण हमारे नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. अस्थमा, नाक की एलर्जी और अन्य श्वसन रोगियों के लिए ये धूलकण अत्यंत हानिकारक होते हैं.

दीपावली पर सेहत की उपेक्षा न करें: रंग, पेंट और वार्निश में उपस्थित रसायन भी श्वसन तंत्र को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे सांस के मरीजों के लक्षण बढ़ सकते हैं और उन्हें अधिक तकलीफ हो सकती है. इसलिए ऐसे रोगियों को घर की सफाई, पेंटिंग या सजावट के कार्यों से दूर रहना चाहिए.

यदि घर में रंग या वार्निश किया जा रहा हो, तो जब तक उसकी गंध पूरी तरह समाप्त न हो जाए, तब तक रोगी को उस स्थान से दूर रहना चाहिए. दीपावली के उल्लास में अपनी सेहत की उपेक्षा न करें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी ही गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से बचा सकती है.

