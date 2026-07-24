जिला अस्पताल प्रभारी रिश्वत लेते अरेस्ट, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा, पे डाटा बनाने के लिए मांगे थे पैसे
सक्ती जिला अस्पताल प्रभारी सिविल सर्जन संतोष पटेल रिश्वत लेते एसीबी में ट्रैप हुए हैं.संतोष पटेल ने पे डाटा बनाने के लिए पैसे मांगे थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 24, 2026 at 12:38 PM IST
सक्ती : जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को एसीबी ने रिश्वत लेते ट्रैप किया है. सिविल सर्जन संतोष पटेल ने फॉर्मासिस्ट का पे डाटा बनाने के एवज में एक लाख रुपए की मांग की थी. जिसकी शिकायत एसीबी से की गई थी.इसके बाद एसीबी ने ट्रैप बनाकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
क्या है मामला ?
जिला अस्पताल सक्ती में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद पर गंगा प्रसाद रत्नाकर करते हैं. जो फरवरी 2026 से जिला अस्पताल सक्ती में अटैचमेंट के तहत सेवाएं दे रहे हैं.लेकिन जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन संतोष कुमार पटेल ने फरवरी से लेकर जून 2026 तक का पे डाटा बनाकर सीएमएचओ कार्यालय नहीं भेजा.इसके एवज में गंगा प्रसाद से फरवरी से जून तक पे डाटा भेजने के लिए रिश्वत की मांग की गई. गंगा प्रसाद के मुताबिक पांच महीने का पे डाटा बनाने के लिए 1 लाख रुपए मांगें गए. गंगा प्रसाद सिविल सर्जन को पैसा ना देकर उसे एसीबी के हाथों पकड़वाना चाहता था,लिहाजा उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन में कर दी.
शिकायत के सत्यापन के बाद कार्रवाई
शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी यूनिट बिलासपुर ने ट्रैप की योजना बनाई. गुरुवार को टीम ट्रैप के लिए रवाना हुई. आरोपी संतोष कुमार पटेल ने प्रार्थी को रिश्वत की रकम लेकर अपने अस्थायी निवास डभरा बुलाया था. इसके बाद प्रार्थी एसीबी की टीम के साथ डभरा पहुंचा. इसके बाद आरोपी संतोष पटेल अपनी गाड़ी में डभरा कॉलेज मोड़ के पास पहुंचा और प्रार्थी को गाड़ी के अंदर बिठाकर रिश्वत की रकम ली.जैसे ही आरोपी ने पैसे लिए एसीबी की टीम ने त्वरित एक्शन लेते हुए उसे रंगे हाथ दबोच लिया. रिश्वत की रकम 1 लाख रुपए को संतोष पटेल के पास से बरामद किया गया. आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है.
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