दवा दुकान में परामर्श देने डॉक्टर और दुकानदार पर होगी कार्रवाई, पलामू स्वाथ्य विभाग ने जारी की चेतावनी
पलामू जिला स्वाथ्य विभाग ने दवा दुकान में इलाज या परामर्श देने को लेकर चेतावनी जारी की है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 23, 2026 at 9:03 PM IST
पलामूः दवा दुकान में बैठकर मरीजों को इलाज करने वाले या परामर्श देने वाले डॉक्टर और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले में एक निर्देश जारी किया है. जिसमें डॉक्टर और दुकानदारों को चेतावनी भी दी गयी है.
दरअसल, पलामू में बड़े पैमाने पर दवा दुकानों में डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं और परामर्श देते हैं. जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि रजिस्टर्ड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में ही डॉक्टर बैठकर परामर्श दे सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं. दवा दुकानों में बैठकर इलाज करना और परामर्श करना पूरी तरीका से अवैध है. दवा दुकानों के बाहर डॉक्टर का नाम प्लेट बोर्ड और डॉक्टर की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह का विज्ञापन साइन बोर्ड या जानकारी साझा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
पलामू सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वैसे रिटेल दवा दुकान जो क्लीनिक के रूप में संचालित कर रहे हैं और डॉक्टर का बोर्ड लगाया है इसे तत्काल प्रभाव से बंद करें और बोर्ड को हटा दे. सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दवा दुकान के लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा.
पलामू सिविल सर्जन के द्वारा जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारी की संबंध में कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया गया है. बता दें कि हाल के दिनों में पलामू के इलाके में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए हैं. जिसके बाद पलामू में स्वास्थ्य विभाग ने कई सख्त कदम उठाया है.
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