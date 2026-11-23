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दवा दुकान में परामर्श देने डॉक्टर और दुकानदार पर होगी कार्रवाई, पलामू स्वाथ्य विभाग ने जारी की चेतावनी

पलामू जिला स्वास्थ्य समिति ( ETV Bharat )

पलामूः दवा दुकान में बैठकर मरीजों को इलाज करने वाले या परामर्श देने वाले डॉक्टर और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले में एक निर्देश जारी किया है. जिसमें डॉक्टर और दुकानदारों को चेतावनी भी दी गयी है.

दरअसल, पलामू में बड़े पैमाने पर दवा दुकानों में डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं और परामर्श देते हैं. जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि रजिस्टर्ड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में ही डॉक्टर बैठकर परामर्श दे सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं. दवा दुकानों में बैठकर इलाज करना और परामर्श करना पूरी तरीका से अवैध है. दवा दुकानों के बाहर डॉक्टर का नाम प्लेट बोर्ड और डॉक्टर की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह का विज्ञापन साइन बोर्ड या जानकारी साझा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है.