ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पहला सीएनजी आधारित पशु श्मशान घाट हुआ चालू, मंत्री विपुल गोयल ने किया उद्घाटन

फरीदाबाद: पालतू और बेसहारा पशुओं के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए फरीदाबाद में खेड़ी पुल के समीप आधुनिक सीएनजी (CNG) आधारित श्मशान घाट "मुक्ति पथ" प्रारंभ हो गया. हरियाणा सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने श्मशान घाट का उद्घाटन किया. यह सुविधा शहर में पशु कल्याण, संवेदनशीलता और आधुनिक प्रबंधन का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है.

क्या बोले कैबिनेट मंत्रीः कैबिनेट विपुल गोयल ने कहा कि "दया, करुणा और सहयोग जैसे मूल्य ही किसी समाज को श्रेष्ठ बनाते हैं. पृथ्वी पर हर जीव का समान अधिकार है. फरीदाबाद में स्थापित ये आधुनिक श्मशान घाट मानवता और सभ्यता के उच्च आदर्शों का प्रतीक है." उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि "ये केवल एक अवसंरचना परियोजना नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, सम्मान, संवेदना और करुणा का सशक्त संदेश है."