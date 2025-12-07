फरीदाबाद में पहला सीएनजी आधारित पशु श्मशान घाट हुआ चालू, मंत्री विपुल गोयल ने किया उद्घाटन
फरीदाबाद में पशुओं के लिए सीएनजी आधारित श्मशान घाट प्रारंभ हो गया है.
December 7, 2025
फरीदाबाद: पालतू और बेसहारा पशुओं के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए फरीदाबाद में खेड़ी पुल के समीप आधुनिक सीएनजी (CNG) आधारित श्मशान घाट "मुक्ति पथ" प्रारंभ हो गया. हरियाणा सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने श्मशान घाट का उद्घाटन किया. यह सुविधा शहर में पशु कल्याण, संवेदनशीलता और आधुनिक प्रबंधन का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है.
क्या बोले कैबिनेट मंत्रीः कैबिनेट विपुल गोयल ने कहा कि "दया, करुणा और सहयोग जैसे मूल्य ही किसी समाज को श्रेष्ठ बनाते हैं. पृथ्वी पर हर जीव का समान अधिकार है. फरीदाबाद में स्थापित ये आधुनिक श्मशान घाट मानवता और सभ्यता के उच्च आदर्शों का प्रतीक है." उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि "ये केवल एक अवसंरचना परियोजना नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, सम्मान, संवेदना और करुणा का सशक्त संदेश है."
पशु हितैषी शहर के रूप में नई पहचान मिलेगीः उन्होंने कहा कि " इस 'मुक्ति पथ' की स्थापना फरीदाबाद को एक मानव-केन्द्रित और पशु हितैषी शहर के रूप में नई पहचान प्रदान करेगी." उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम, परियोजना से जुड़े अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि सामूहिक सहयोग और संवेदनशीलता से ही यह पहल सफल हो पाई है." उन्होंने विश्वास जताया कि "यह श्मशान घाट आने वाले समय में पशु कल्याण, स्वच्छता और शहरी संवेदनशीलता का एक आदर्श मॉडल बनेगा और पूरे देश को प्रेरित करेगा."