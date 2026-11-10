रांची में एसआईआर कार्य में लापरवाही पर बुंडू LRDC और CO को शोकॉज, तीन दिन में सुधार नहीं तो निलंबन
रांची में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने एसआईआर की समीक्षा बैठक की. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 8:59 PM IST
रांचीः विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है.
मंगलवार को समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने समीक्षा बैठक के दौरान बुंडू के LRDC छवि बाला और अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रम को कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर शोकॉज करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अगले तीन दिनों में कार्य में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जिले के औसत प्रदर्शन से नीचे रहने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को भी शोकॉज करने का निर्देश दिया गया.
इस बैठक में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO), जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. उपायुक्त ने SIR के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है. इसलिए सभी अधिकारी मतदाता सूची की गहन जांच करें, ताकि अंतिम प्रकाशन के समय किसी तरह की त्रुटि नहीं रहे.
तार्किक विसंगति और नो मैपिंग के मामले जल्द निपटाएं
उपायुक्त ने तार्किक विसंगति (Logical Discrepancy) और नो मैपिंग (No Mapping) से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा. उन्होंने सभी ERO को अपने अधीनस्थ कर्मियों के काम की नियमित और करीबी निगरानी करने का निर्देश दिया. फॉर्म-6 के निष्पादन की भी समीक्षा की गई. इसके अलावा SIR के दौरान प्राप्त प्रपत्रों, नोटिस, सुनवाई से जुड़े दस्तावेजों और निष्पादन प्रतिवेदनों को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने को कहा गया.
छठ घाटों की सफाई और आम लोगों से बेहतर व्यवहार का निर्देश
निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के साथ उपायुक्त ने छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और छठ घाटों की साफ-सफाई का निरीक्षण करने तथा छठ समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
उपायुक्त ने सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत स्तर के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार ही सरकार की छवि बनाता है. आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनकर उनका समयबद्ध समाधान किया जाए. सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह रोक लगाने और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का निर्देश भी दिया.
आदिवासी जमीन पर कब्जे की शिकायत पर CO होंगे जवाबदेह
उपायुक्त ने आदिवासी भूमि की सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी अंचल में आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत या मामला सामने आने पर संबंधित अंचल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी होगी. सभी CO को अपने क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों की विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया.
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