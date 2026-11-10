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रांची में एसआईआर कार्य में लापरवाही पर बुंडू LRDC और CO को शोकॉज, तीन दिन में सुधार नहीं तो निलंबन

बैठक करते उपायुक्त (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है.

मंगलवार को समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने समीक्षा बैठक के दौरान बुंडू के LRDC छवि बाला और अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रम को कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर शोकॉज करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि अगले तीन दिनों में कार्य में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जिले के औसत प्रदर्शन से नीचे रहने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को भी शोकॉज करने का निर्देश दिया गया.