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दिशा की बैठक में उठे बुनियादी मुद्दे, योजनाओं की प्रगति पर मांगी जवाबदेही

रांची में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई.

DISHA QUARTERLY MEETING IN RANCHI
रांची में हुई दिशा की बैठक में शामिल जनप्रतिनिधि (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 5:56 PM IST

4 Min Read
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रांची: राजधानी रांची में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (District Development Coordination and Monitoring Committee DISHA) की त्रैमासिक बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और जवाबदेही पर व्यापक मंथन किया गया. बैठक में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ, खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा, कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, सुरेश बैठा और मेयर रोशनी खलखो सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं, सांसद महुआ माजी की भी उपस्थिति रहीं.

बैठक में उपायुक्त (डीसी), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), उप विकास आयुक्त (डीडीसी), नगर आयुक्त समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे. सभी डिपार्टमेंट से उनके प्रोजेक्ट्स के स्टेटस के बारे में पूछा गया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

रांची में दिशा की बैठक (Etv Bharat)

बुनियादी सुविधाओं पर फोकस

बैठक का मुख्य फोकस जिले में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर रहा. सड़क, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों ने आम जनता से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से उठाया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो.

स्वच्छ भारत मिशन पर भी चर्चा

इसके अलावा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS), मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, उनके क्रियान्वयन और लाभुकों तक पहुंच की स्थिति पर चर्चा हुई. कई योजनाओं में धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई और संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए.

नालियों की स्थिति सुधारने पर जोर

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, 'रांची शहर में नालियों की स्थिति में त्वरित सुधार बेहद जरूरी है. जलजमाव की समस्या आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है, इसलिए संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर नाली निर्माण और सफाई कार्य को जल्द पूरा करे. केंद्र सरकार की योजनाएं लगातार बेहतर तरीके से लागू हो रही हैं और इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है. जरूरत है कि सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें, ताकि विकास कार्यों में और तेजी लाई जा सके.'

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की दिखी मुखर

कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए. वहीं, जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके.

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि ‘दिशा’ समिति केवल समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है. अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और समय-समय पर रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए गए.

आगामी बैठक के लिए संकेत

इस दौरान यह संकेत भी दिया गया कि आगामी बैठकों में योजनाओं की प्रगति की और सख्ती से समीक्षा की जाएगी. कुल मिलाकर, बैठक में लिए गए निर्णयों को जिले के विकास कार्यों को गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है.

यूरिया आपूर्ति पर चिंता

'दिशा' की बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र योजनाओं की समीक्षा करते हुए यूरिया आपूर्ति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मध्य-पूर्व के हालात के कारण यूरिया की कमी की आशंका है, इसलिए केंद्र अभी से रणनीति बनाए. मंत्री ने केसीसी लोन समय पर देने और बीएलबीसी बैठक नियमित करने पर जोर दिया. मांडर में सड़कों के धीमे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया.

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