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समन्वय एवं निगरानी समिति में खुद कॉर्डिनेशन का कमी, समय पर ही नहीं पहुंचे अफसर, सांसद हुईं नाराज

देहरादून में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई. लेकिन बैठक में अधिकारियों के रवैये पर टिहरी सांसद नाराज हुईं.

TEHRI MP HELD MEETING
समन्वय एवं निगरानी समिति में खुद कॉर्डिनेशन का कमी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 29, 2026 at 8:12 PM IST

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देहरादून: जिले में योजनाओं के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार दिशा समिति खुद कॉर्डिनेशन की भारी कमी से जूझ रही है. स्थिति यह है कि देहरादून में हुई दिशा की बैठक में बैठक की अध्यक्षता करने वाली टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह पहुंचीं, लेकिन समय पर अधिकारी ही मौके से नदारत दिखे. हालांकि, धीरे-धीरे अफसर का बैठक में जुटना शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय की भारी कमी सामने आई.

देहरादून में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में प्रशासनिक लापरवाही और समन्वय की कमी खुलकर सामने आई. टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन बैठक शुरू होते समय अधिकांश अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद नहीं थे. तय समय पर केवल सांसद और कुछ अधिकारी ही बैठक स्थल पर पहुंचीं, जबकि संबंधित विभागों के अधिकारी और विधायक समय की पाबंदी का पालन नहीं कर पाए.

समन्वय एवं निगरानी समिति में खुद कॉर्डिनेशन का कमी (VIDEO- ETV Bharat)

हालांकि, बैठक को निर्धारित समय पर शुरू कर दिया गया, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने स्पष्ट नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण बैठकों में अधिकारियों को समय पर आना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बैठकें केवल औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए विकास योजनाओं की समीक्षा और दिशा तय की जाती है.

बैठक शुरू होने के बाद धीरे-धीरे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन शुरुआती अव्यवस्था ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. बैठक के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए. हालांकि, चर्चा के दौरान एक और अहम मुद्दा सामने आया, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की भारी कमी.

बैठक में मौजूद कई जनप्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया कि उन्हें कई योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं दी जाती. इससे न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आती है, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता तक सही लाभ भी नहीं पहुंच पाता. यह स्थिति उस समिति के लिए चिंताजनक है, जिसका उद्देश्य ही विभिन्न विभागों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है.

इस संबंध में जब सांसद माला राज्य लक्ष्मी से सवाल किया गया तो उन्होंने माना कि समन्वय की कमी एक गंभीर समस्या है. उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों के पास एक ही समय में कई बैठकों का दबाव होता है, जिसके कारण वे हर बैठक में समय पर नहीं पहुंच पाते. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की बैठकें तय करते समय समन्वय होना चाहिए.

सांसद ने जोर देते हुए कहा कि विकास योजनाओं की सफलता के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे, तभी योजनाएं सही तरीके से लागू हो पाएंगी और जनता को उनका पूरा लाभ मिल सकेगा. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी साझा करें और फीडबैक भी लें.

दिशा समिति का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके. लेकिन इस बैठक में जो तस्वीर सामने आई, उसने इस व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि समिति की बैठकों में ही समन्वय और अनुशासन की कमी दिखेगी, तो योजनाओं की जमीनी हकीकत पर असर पड़ना तय है.

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