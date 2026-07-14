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जिला विकास सहकारी संघ देहरादून लिमिटेड के चुनाव संपन्न, अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत

देहरादून: आज जिला विकास सहकारी संघ लिमिटेड के चुनाव संपन्न हो गए हैं. जिसमें अध्यक्ष पद पर भाजपा के राहुल गुप्ता ने निर्विरोध जीत दर्ज कराई है. उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के मुकेश चौहान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

कांग्रेस प्रदेश महासचिव और पूर्व कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने बताया जिला विकास सहकारी संघ देहरादून लिमिटेड के चुनाव में सभापति उपसभापति और विभिन्न संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ. अध्यक्ष पद पर भाजपा के राहुल गुप्ता और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के मुकेश चौहान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. निदेशक पद पर भूपेंद्र सिंह, निधि, राहुल गुप्ता , मुकेश चौहान ,आशिमा काला, रमेश रमोला, अमरेश रानी, पीयूष, मंजू रावत ,तनुज, राकेश सेमवाल, दीवान सिंह , हर्ष मनी और सरकार द्वारा नामित निदेशक दयाराम संचालक बोर्ड में निर्विरोध निर्वाचित हुए. विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनिधि के रूप में उत्तराखंड सहकारी संघ में हितेश कुमार प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए.

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक हल्द्वानी में पूरन सिंह वर्मा और महिला में प्रीति सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए. साग और फल भाजी हल्द्वानी में प्रतिनिधि के रूप में लेखराज और अंकिता गुप्ता निर्वाचित हुए. इसी तरह जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में आदित्य कृष्णा और सुषमा कुकरेती निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

कांग्रेस प्रदेश महासचिव और पूर्व कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने बताया कि अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले राहुल गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2001 से जुड़कर विभिन्न नगर महानगर के पदों पर रहे और वर्तमान में जलागम बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री रमेश गढ़िया के प्रतिनिधि हैं. उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले मुकेश चौहान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कांवली रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश महासचिव और पूर्व कांग्रेस मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने जिला विकास सहकारी संघ लिमिटेड का चुनाव जीतने वालों को शुभकामनाएं दी हैं.