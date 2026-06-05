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रुद्रपुर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा

उधम सिंह नगर में जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया.

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रुद्रपुर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 9:34 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रुद्रपुर के भूरारानी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है. बिना स्वीकृति और नियमों के विपरीत विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त करते हुए प्राधिकरण ने साफ संदेश दिया है कि अवैध निर्माण और भू-उपयोग के नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस कार्रवाई के दौरान करीब सात एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया.

उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए रुद्रपुर के भूरारानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया. प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से लगभग सात एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में किए गए निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई से अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है.

जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि संबंधित कॉलोनाइजरों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे. उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने, नक्शे स्वीकृत कराने और नियमानुसार विकास कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया. इसके बाद प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया.

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण रोकना ही नहीं है, बल्कि आम जनता के हितों की रक्षा करना भी है. कई बार लोग बिना जांच-पड़ताल किए कॉलोनियों में प्लॉट खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे मामलों से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है.

सचिव पंकज उपाध्याय ने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी आवासीय भूखंड को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कॉलोनी रेरा (RERA) से अनुमोदित है. जिला विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा विधिवत स्वीकृत है. उन्होंने कहा कि भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए उसे चिन्हित किया गया है.

आवासीय भूमि पर ही मकान बनाया जाए और कृषि या अन्य श्रेणी की भूमि खरीदते समय उसकी उपयोगिता और कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाए. इसके साथ ही उन्होंने कॉलोनाइजरों और डेवलपर्स को भी चेतावनी दी कि वे सभी आवश्यक अनुमतियां समय रहते प्राप्त करें.

नक्शे स्वीकृत कराना, रेरा पंजीकरण कराना और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य है. जिन कॉलोनाइजरों को पहले से नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने दस्तावेज और नक्शे जिला विकास प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.

पंकज उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि जिले में सुनियोजित और नियमबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके.

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जिला विकास प्राधिकरण
रुद्रपुर अवैध कॉलोनियों पर एक्शन
ILLEGAL COLONIES IN RUDRAPUR

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