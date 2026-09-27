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धनबाद में डीसीए का वार्षिक समारोह, उभरते क्रिकेटर खिलाड़ियों को मिला सम्मान

धनबाद में जिला क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

District Cricket Association Annual Function in Dhanbad
धनबाद में जिला क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक समारोह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 11:40 PM IST

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धनबादः जिला क्रिकेट संघ यानी डीसीए की ओर से वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में सत्र के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया गया. समारोह में जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम भी शामिल हुए. इस दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और धनबाद में भविष्य में बड़े मुकाबलों के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई.

धनबाद में आयोजित डीसीए के वार्षिक समारोह में क्रिकेट का जुनून और खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम में जिला के होनहार क्रिकेटरों को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया. समारोह में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया.

कार्यक्रम के दौरान शाहबाज नदीम ने धनबाद में क्रिकेट के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड में क्रिकेट मैदान के लिए जमीन की उपलब्धता बड़ी चुनौती है. धनबाद डीसीए इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है. दो से तीन स्थानों पर बातचीत चल रही है और आने वाले तीन से चार महीनों में इस दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जेएससीए धनबाद क्रिकेट संघ के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है.

District Cricket Association Annual Function in Dhanbad
धनबाद में जिला क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक समारोह (ETV Bharat)

शाहबाज नदीम ने कहा कि धनबाद में बोर्ड स्तर के मुकाबले और घरेलू प्रतियोगिताएं आयोजित हों, यह जेएससीए की भी प्राथमिकता है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. उन्होंने धनबाद की क्रिकेट प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि टी-20 चैंपियन टीम के कोच रतन कुमार, खुद शाहबाज नदीम और कोनैन कुरैशी जैसे खिलाड़ी इसी जिले से निकले हैं. उन्होंने महिला क्रिकेट में भी धनबाद के लिए बेहतर संभावनाएं होने की बात कही.

वहीं सदस्यों को हटाए जाने से जुड़े सवाल पर शाहबाज नदीम ने नियम 31 का हवाला देते हुए कहा कि जिला संघ की सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित सदस्य की जेएससीए से सदस्यता भी स्वतः प्रभावित होती है. कार्यक्रम में पहुंचे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने भी युवा खिलाड़ियों से धैर्य और निरंतर मेहनत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए पहले की तुलना में बेहतर मंच और अधिक मैच मिल रहे हैं.

सौरभ तिवारी ने बताया कि इस वर्ष धनबाद में करीब 438 मैच आयोजित किए गए, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इनमें 92 मुकाबले टर्फ विकेट पर खेले गए. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मैच मिलने से खिलाड़ियों को अनुभव हासिल करने और अपने खेल को बेहतर बनाने का पर्याप्त मौका मिलता है.

युवा क्रिकेटरों को संदेश देते हुए सौरभ तिवारी ने कहा कि क्रिकेट में सफलता हासिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि लंबे समय तक मेहनत और धैर्य जरूरी है. उन्होंने खिलाड़ियों से कम से कम सात से आठ साल तक लगातार अपने खेल पर काम करने की बात कही. उनका कहना था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता. जितना अधिक खिलाड़ी अभ्यास और मेहनत करेंगे, उतना ही उनका खेल निखरेगा और मैदान पर प्रदर्शन करना आसान होगा.

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