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धनबाद में डीसीए का वार्षिक समारोह, उभरते क्रिकेटर खिलाड़ियों को मिला सम्मान

धनबाद में जिला क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक समारोह ( ETV Bharat )

धनबादः जिला क्रिकेट संघ यानी डीसीए की ओर से वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में सत्र के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया गया. समारोह में जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम भी शामिल हुए. इस दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और धनबाद में भविष्य में बड़े मुकाबलों के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई.