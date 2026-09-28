धनबाद के वासेपुर में 22 साल पुराने AK-47 फायरिंग मामले में कोर्ट का फैसला, तीन आरोपी दोषी करार
गैंगस्टर फहीम खान के घर फायरिंग मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 9:07 PM IST
धनबाद: जिला में वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के घर हुई गोलीबारी के करीब 22 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है. इनमें शाहिद आलम, शहादत हुसैन और कथित शूटर तनवीर आलम शामिल हैं. अब दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर अदालत 3 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी.
22 साल पुराना है मामला
ये मामला 29 जनवरी 2004 का है. अभियोजन के मुताबिक, उस दिन फहीम खान के घर को निशाना बनाते हुए एके-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं. अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. बताया गया कि फहीम खान ने गोलीबारी से बचने के लिए पड़ोसी की छत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी.
इस हमले में फहीम खान के बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी. विनोद शर्मा बिहार के अरवल जिला के रहने वाले थे. वहीं, गोलीबारी के दौरान शाहिद आलम भी घायल हुआ था और उसके पैर में गोली लगी थी.
अदालत ने तीनों लोगों को ठहराया दोषी
इस मामले में साबिर आलम के भाई शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी तनवीर आलम के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी. लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने सोमवार को तीनों को दोषी करार दिया. अब अदालत के अगले आदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं. 3 अक्टूबर को दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि अदालत तीनों को कितनी सजा सुनाती है.
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