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सुप्रीम कोर्ट पंहुचा बहुचर्चित पुष्पा हत्याकांड, हाईकोर्ट के आदेश को झारखंड सरकार ने दी चुनौती

बोकारो के पुष्पा हत्याकांड को सुप्रीम कोर्ट ले जाने पर जिला परिषद उपाध्यक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं.

BOKARO POLICE
जिप उपाध्यक्ष के साथ बैठा पुष्पा कुमारी का परिवार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 3:22 PM IST

3 Min Read
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बोकारो: जिले के पुष्पा कुमारी चर्चित हत्याकांड अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है. मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय द्वारा बोकारो पुलिस को दिए गए आदेश को पूरी तरह से नहीं नकारा है. पुलिसिया कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संदेह जाहिर किया है. मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत किए गए पत्र के आधार पर जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी ने दी.

जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता देवी ने कहा पुलिस पुष्पा कुमारी हत्याकांड को सुलझाने के बजाय खुद को बचाने में जुटी है तो न्याय कैसे मिलेगा. उन्होंने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में चल ही रहा था तो झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ गई. जिप उपाध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण सिर्फ इतना ही है कि मृतक पुष्पा कुमारी की मां रेखा देवी दिहाड़ी मजदूर है. वह महिला सुप्रीम कोर्ट जाकर केस कैसे लड़ पाएगी.

जानकारी देतीं जिप उपाध्यक्ष बबीता देवी (ईटीवी भारत)

न्याय दिलाकर रहेंगे: जिप उपाध्यक्ष

बबीता देवा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोकारो पुलिस को कोई राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने बोकारो पुलिस को 48 घंटे के अंदर डीएनए सैंपल कोलकाता से जांच कराने का आदेश दिया था. उसे बदल कर सुप्रीम कोर्ट ने सैंपल जांच कराने का समय एक सप्ताह कर दिया है. हाईकोर्ट के अन्य आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. बबीता देवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाना ही बोकारो पुलिस की मंशा पर सवाल उठाता है. उन्होंने आश्वस्त किया कि हम सभी रेखा देवी के साथ हैं. उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे.

क्या है पुष्पा हत्याकांड

बीते 9 महीने से लापता पिंड्रजोड़ा थाना क्षेत्र की पुष्पा हत्याकांड का हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद खुलासा हुआ था. जिसमें हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को तलब कर दिया था. आनन फानन में डीजीपी ने सीआईडी की संध्या रानी मेहता को जांच में भेजा, उसके बाद पुलिस रेस में आई और 9 महीने से पुलिस की सुस्ती से जो मामला लटका हुआ था वह मात्र एक दिन में खुलकर सामने आ गया.

सीआईडी जांच के दौरान संदिग्ध दिनेश को पुलिस ने पूछताछ के लिए लाया और कड़ाई से पूछताछ के दौरान चास थाना क्षेत्र से पुष्पा का शव गड्ढे से बरामद किया गया. इसके बाद पिंड्राजोड़ा थाना के सभी 28 पुलिसकर्मी को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया. हालांकि इसी मामले में एक साथ बोकारो आईजी, डीआईजी और एसपी का तबादला भी कर दिया गया.

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