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शराब कारोबार का विरोध करने पर जिला पार्षद के पति की हत्या, सीतामढ़ी में भीड़ ने आरोपी का घर फूंका

सीतामढ़ी में बदमाशों ने जिला परिषद प्रतिनिधि बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या कर दी. धर्मेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट

Sitamarhi murder
बैद्यनाथ महतो हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 10:01 AM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह जिला परिषद प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई है. केथरिया-रामपट्टी चौक के समीप पथरिया श्मशान के पास जिला परिषद प्रतिनिधि बैद्यनाथ महतो की करीब आठ गोलियां लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अवैध शराब तस्करी का विरोध करने पर जिला पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या करने की बात भी सामने आई है. जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और आरोपी का घर फूंक दिया.

ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद फरार हुए हमलावर

बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले बैद्यनाथ महतो को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. गोली लगते ही वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.

जिला पार्षद के पति की हत्या (ETV Bharat)

28 अगस्त को भी हुई थी फायरिंग

ग्रामीणों ने बताया कि बैद्यनाथ महतो पर इससे पहले 28 अगस्त को भी फायरिंग की गई थी. उस घटना के बाद डुमरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. परिजनों और समर्थकों का आरोप था कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और वे खुलेआम घूम रहे थे.

"इससे पहले हुई फायरिंग के बाद भी पुलिस को सूचना दी गई थी लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं गई. वहीं आज सुबह फिर से हुई फायरिंग में अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी."-ग्रामीण

SITAMARHI MURDER
बैद्यनाथ महतो की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

सुरक्षा और गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी

पूर्व विधायक राजकिशोर कुशवाहा ने कहा कि बैद्यनाथ को लगातार धमकियां मिल रही थी. पुलिस से कार्रवाई की मांग के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई थी. पूर्व विधायक ने कहा कि ये घटना थाना प्रभारी और अपराधी की मिलीभगत से हुई है. पिछली बार हुई फायरिंग के बाद एसपी ने ग्रामीणों से मुलाकात की थी और थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिये थे. थाना प्रभारी ने एक अभयुक्त को पकड़ा भी था लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया.

"सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डुमरा थाना का घेराव भी किया था लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. सरकार से मांग है कि जल्द सभी अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए और थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की जाए."-राजकिशोर कुशवाहा, पूर्व विधायक

SITAMARHI MURDER
ग्रामीणों का पुलिस पर पथराव (ETV Bharat)

ग्रामीणों के हंगामे में दो पुलिसकर्मी घायल

शनिवार की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया. पथराव में ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार और साइबर इंस्पेक्टर अनिल राम घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. डीएसपी आशीष कुमार और एसपी अमित रंजन मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने का प्रयास करते रहे.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही डुमरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. आरोपियों की संख्या, हत्या का मकसद और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी की जा रही है.

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गुस्साए ग्रामीण (ETV Bharat)

हत्या से इलाके में तनाव

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शनिवार की हत्या का संबंध 28 अगस्त की फायरिंग से है. पहली घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जोर-शोर से उठ रही थी और अब उसी व्यक्ति की हत्या हो गई है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है. हत्या के बाद इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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