रायबरेली में जिला सहकारी समिति ने कमाई में बनाया रिकार्ड, अध्यक्ष ने पायलट प्रोजेक्ट का बताया लाभ
लगातार तीसरे साल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने मुनाफा कमाया है. इस बार 3 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 3:44 PM IST
रायबरेली : जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर अपना लेखा-जोखा पेश किया. उन्होंने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार के सहयोग से जिला सहकारी बैंक लगातार प्रगति कर रहा है. लगातार तीसरे साल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने मुनाफा कमाया है. इस बार 3 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ है.
उन्होंने बताया कि सभी 34 शाखाओं में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और 185 पैक्स समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है. जिससे किसानों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी. साथ ही, छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. बैंक द्वारा पर्सनल, गृह और वाहन ऋण की सुविधाएं भी दी जा रही हैं. अध्यक्ष ने लोगों से बैंक की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की.
विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के मार्गदर्शन में हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले एक स्किम लाई. पहले हम किसानों को ऋण देते थे. लेकिन जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको साहूकारों के पास जाना पड़ता था. उन रेहड़ी पटरी वाले लोगों को मुख्य विकास के साथ जोड़ सकते हैं. जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनको कोई बैंक लोन नहीं देता था.
सरकार की तरफ से परमिशन लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने रेहड़ी पटरी साधन समिति बनाई. इसमें मेम्बर भी रेहड़ी पटरी वाले होते हैं. इन रेहड़ी पटरी वालों को हम 20 हजार रुपये तक का ऋण बिना किसी बंधक के देते हैं. अभी तक करीब 100 रेहड़ी पटरी वालों को लाभ दिया जा चुका है, जिनसे शत प्रतिशत रिकवरी भी मिल चुकी है.
उन्होंने बताया, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सोच है कि सरकार की योजना का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचे. समितियां को बार कोड के जरिए जोड़ा गया है. रायबरेली में 185 समितियों में से 123 समितियों को हमने बार कोड दे दिया है, जो की ऑनलाइन तरीके से लेनदेन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने अपने बोर्ड के निर्णय से तीन वित्तीय वर्ष से अपना रिकॉर्ड तोड़ा है.
पहले वित्तीय वर्ष में हमने डेढ़ करोड़, दूसरे वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ का और अबकी बार 3 करोड़ 51 लाख का मुनाफा कमाया है. इस दौरान हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किया है.
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