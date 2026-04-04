ETV Bharat / state

रायबरेली में जिला सहकारी समिति ने कमाई में बनाया रिकार्ड, अध्यक्ष ने पायलट प्रोजेक्ट का बताया लाभ

जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर अपना लेखा-जोखा पेश किया. उन्होंने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार के सहयोग से जिला सहकारी बैंक लगातार प्रगति कर रहा है. लगातार तीसरे साल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने मुनाफा कमाया है. इस बार 3 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ है. उन्होंने बताया कि सभी 34 शाखाओं में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और 185 पैक्स समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है. जिससे किसानों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी. साथ ही, छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. बैंक द्वारा पर्सनल, गृह और वाहन ऋण की सुविधाएं भी दी जा रही हैं. अध्यक्ष ने लोगों से बैंक की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की. जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष ने पेश किया लेखा-जोखा. (Video Credit; ETV Bharat) विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के मार्गदर्शन में हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले एक स्किम लाई. पहले हम किसानों को ऋण देते थे. लेकिन जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको साहूकारों के पास जाना पड़ता था. उन रेहड़ी पटरी वाले लोगों को मुख्य विकास के साथ जोड़ सकते हैं. जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनको कोई बैंक लोन नहीं देता था.